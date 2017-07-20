Kocaelispor hız kesmiyor

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Kocaelispor, dünde iki çalışma yaptı.

Sabah Çenedere’de kros çalışması yapan Yeşil-Siyahlı ekip, akşam antrenmanını ise 17 Ağustos Stadı’nda gerçekleştirdi.

CUMARTESİ GÜNÜ ÇİFT KALE VAR

Yeşil-Siyahlı ekip, yarında iki çalışma yapacak. Sabah ve akşam çalışmasının ardından Yeşil-Siyahlı ekip, ilk kez tam sahada çift kale maç yapacak. İsmetpaşa Stadı’ndaki çift kalede gözler altyapıdan gelen genç oyuncuların üzerinde olacak. Cumartesi günkü çift kalenin başlama saati 10.30 olarak belirlendi. Çift kaleye spor severlerin de büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Kocaelispor’da Cumartesi günkü çift kalenin ardından pazar günü futbolculara izin verilecek. Çalışmalar pazartesi gününden itibaren yeniden start alacak.