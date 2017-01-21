Kocaelispor için özel bir gün 

Yaklaşık 1.5 ay sonra taraftarıyla buluşacak olan Yeşil-Siyahlı takım bu özel günde ilk maçın hesabını kapatmak, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Maç saati 13.30.
DEMİRSPOR İLE HESABIMIZ VAR
3.Lig 1.Grup’ta ikinci yarıya Tekirdağ deplasmanında aldığı galibiyetle moralli başlayan Kocaelispor 21’inci hafta mücadelesinde yarın Ankara Demirspor’u ağırlayacak. Liderin 8 puan gerisinde, Play-Off hattının 6 puan üzerinde olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ligde ilk acıyı tattığı rakibinden rövanşı alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak. Temsilcimizde kadro dışı kalan Sinan ile sakat olan kaleci Yusuf dışında eksik bulunmuyor. Hamza 4 maçlık cezasını tamamladı, Tekirdağ’da sarı kart cezalısı olan Kadir Öge de takıma döndü.
SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK
Kocaelispor İsmetpaşa’daki son maçı 11 Aralık tarihinde oynamış, Erzincan’ı 1-0 yenmişti. Yeşil-Siyahlı takım yaklaşık 1.5 ay sonra taraftarıyla buluşacak. Özlem dolu olan taraftarın maça büyük ilgisi bekleniyor. Stat gişelerinin saat 12.30’da açılacağı açıklandı. Taraftarlar kale arkası tribününe 10, maraton tribününe 15, numaralı B tribüne 25, numaralı A tribüne 40 TL vererek girebilecek. Protokol tribünü bilet ücreti ise 100 TL olarak belirlendi. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı Trabzon bölgesinden Halil İbrahim Yıldırım yönetecek.
Muhtemel kadrolar
Kocaelispor:
53. KILIÇ
2. KADİR GEZER
50 ALİ
4. MURAT
3 K.ÖGE
6. MERT
12 MESUT
61 B ÖZBAKIR
8 SEFA
10 B. SÜLEYMAN
7 SEFA
Ankara Demir:
99. BAHADIR
77. KEREM
5. FURKAN
23. EFŞAN
22. CELAL
25. HASAN
70. İBRAHİM
17. FATİH
28. HASAN
9. MUHAMMED
66. GÜNEY
STAT: İsmetpaşa
Saat: 13.30
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