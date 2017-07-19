Kocaelispor, İstanbul Cup U19’a katılacak

Kasımpaşa, Bursaspor, Sarıyer ve Kocaelispor’un U19 takımlarının mücadele edeceği turnuvada ilk maçlar pazartesi günü oynanacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz Kasımpaşa maçıyla açılışı yapacak. Çarşamba ve cuma günkü maçların ardından heyecan dinecek.
TURNUVA PROGRAMI:
24.07.2017
14:30 Kasımpaşa U19 - KOCAELİSPOR U19
16:30 Bursaspor U19 - Sarıyerspor U19
26.07.2017
14:30 Kasımpaşaspor U19 - Sarıyerspor U19
16:30 Bursaspor U19 - KOCAELİSPOR U19
28.07.2017
14:30 Sarıyerspor U19 - KOCAELİSPOR U19
16:30 Bursaspor U19 - Kasımpaşaspor U19
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