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Kocaelispor, İstanbul Cup U19’a katılacak

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Kocaelispor, İstanbul Cup U19’a katılacak
Kartepe Green Park Otel’de düzenlenecek olan İstanbul Cup U19 Futbol Turnuvası’na Kocaelispor da davet edildi.

Kasımpaşa, Bursaspor, Sarıyer ve Kocaelispor’un U19 takımlarının mücadele edeceği turnuvada ilk maçlar pazartesi günü oynanacak. Yeşil-Siyahlı ekibimiz Kasımpaşa maçıyla açılışı yapacak. Çarşamba ve cuma günkü maçların ardından heyecan dinecek. 

TURNUVA PROGRAMI:

24.07.2017
14:30 Kasımpaşa U19 - KOCAELİSPOR U19
16:30 Bursaspor U19 - Sarıyerspor U19

26.07.2017
14:30 Kasımpaşaspor U19 - Sarıyerspor U19
16:30 Bursaspor U19 - KOCAELİSPOR U19

28.07.2017
14:30 Sarıyerspor U19 - KOCAELİSPOR U19
16:30 Bursaspor U19 - Kasımpaşaspor U19

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