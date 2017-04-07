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Kocaelispor, İstanbul’da kampa giriyor

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Kocaelispor, İstanbul’da kampa giriyor
Sancaktepe maçının son çalışmasını yarın sabah yapacak Yeşil-Siyahlılar öğleden sonra İstanbul’a geçip Anadolu yakasında, stada yakın Miracle Otel’de kampa girecek. Maça Isparta’dan 2.Lig hakemi atandı.

MİRACLE OTEL’DE
Kocaelispor pazar günü lider Sancaktepe ile oynayacağı zorlu maçla ilgili yarın sabah son çalışması yaptıktan sonra İstanbul’a geçecek ve maçın oynayacağı 15 Temmuz Stadı’nda yakın olan Miracle Otel’de kampa girecek. Yeşil-Siyahlı ekipte sakatlığı süren Mesut ile sarı kart cezalısı Kadir Gezer yok. Sakat sakat oynayan, fedakarlık yapan Hamza’nın da yarın forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Gezer’in yokluğunda Ali Keten’i sağbeke çekip, Kemal’e stoperde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Temsilcimizde Oğuzhan, Mehmet Avcı, Mert ve Murat Başak da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

HAKEM ISPARTA’DAN
Bu arada Merkez Hakem Kurulu yarın Sancaktepe ile Kocaelispor arasındaki zorlu maça yine 2.Lig hakemi atadı. Mücadeleyi Isparta’dan B klasman hakemi Şeref Taştan yönetecek. Mesleği öğretmenlik olan Taştan bu sezon şimdiye kadar tam 18 maç yönetti. Gölcükspor’un Kütahya maçını Sivas’tan 2.Lig hakemi Yakup Bakır, Birlikspor’un Konya Anadolu Selçuklu maçını İstanbul’dan Serdar Akkoçoğlu yönetecek. Bu arada 3.Lig 1.Grup’taki Beylerbeyi-Bayburt maçına ilimizden Alper Çetin atandı. Çetin’in kıdımsiz yardımcısı yine ilimizde Birtan Yavuz. Dördüncü hakem de yine bizden, Tolga Güldibi

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