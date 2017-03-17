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Kocaelispor, İzmir yolunda

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Kocaelispor, İzmir yolunda
Yarın Altay ile liderlik mücadelesinde kritik bir maç oynayacak olan Yeşil-Siyahlılar yarın öğlen saatlerinde otobüsle yola çıkacak.

Altay kulübü Kocaelispor taraftarına kale arkasını ayırdı, yönetim maratonu almak için girişimde bulundu. MHK maça 2.Lig hakemi atadı.

12.30’DA YOLA ÇIKIYORLAR.

Son çalışmasını bugün öğleden Vinsan Tesisleri’nde yapan Yeşil-Siyahlılar yarın 12.30’da Poligon Tesisleri’nden otobüsle İzmir yoluna çıkacak. Kafile Ereğli’de Bilgiçler Et Restoran’da yemek molası verecek. Kulüp müdürü İlker Uzel, Bilgiçler Et Restoran’dan daha önce davet aldıklarını belirterek, “Programımız uymadığı için gidememiştik. Kısmet bugüneymiş” dedi.  Yeşil-Siyahlılar maçtan sonra yine otobüsle geri dönecek. Başkan Bahri Yavuz ile yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü kafileden ayrı kendi özel araçlarıyla maça gidecek.

KARŞI TRİBÜN İÇİN GİRİŞİM

Altay Kulübü yönetimi Atatürk Stadı’nda Kocaelispor taraftarı için 10 bin kişi kapasiteli kale arkası tribünü tahsis etti. Sahaya uzak olduğu için Kocaelispor taraftarı bu tribüne sıcak bakmıyor. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, şampiyonluk maçında olduğu gibi karşı tribünün verilmesi için Siyah-Beyazlı kulüple temasa geçti. Yavuz, bugün öğleden sonra için Siyah-Beyazlı kulüpten yanıt bekliyordu.Hodri Meydan Grubu’nda hedef 30 otobüsle maça gitmek. Otobüsler pazar sabahı 07.00’e Perşembe Pazarı alanından hareket edecek.

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 HAKEM TRABZON’DAN

Bu arada pazar günkü zorlu maça MHK 2.Lig’in istikrarlı hakemleri arasında yer alan Ramazan Keleş’i atadı.  Trabzon bölgesi hakemi olan, öğretmenlik yapan Keleş, bu sezon şu ana kadar tam 17 maça çıktı. Bu maçların 5’ini deplasman takımları kazandı. Kocaeli Birlikspor’un kupada Kızılcabölük’e yenilip elendiği ve ligde İstanbulspor’a deplasmanda 1-0 kaybettiği maçları da yönetmişti.

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