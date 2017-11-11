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Kocaelispor kafilesi Cizre’de 

Kocaelispor kafilesi Cizre’de 

TFF 3.Lig 3.Grup’ta yarın Cizrespor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, Cizre’ye geldi.

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Atatürk Havalimanı'ndan 12.50’de Türk Hava Yolları’na ait uçakla hareket eden yeşil siyahlı kafile, 2,5 saatlik yolculuğun ardından Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na, oradan da karayoluyla Cizre’ye geçti. Temsilcimiz ardından konaklayacağı Divan Otel’e gitti ve dinlenmeye geçti. Cizrespor-Kocaelispor maçı yarın saat 13.00’te oynanacak.

Emre Kurtbay- Cizre

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