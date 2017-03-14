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Kocaelispor, Kartal avında

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Kocaelispor, Kartal avında
Kocaelispor hafta içi mesaisinde yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kartalspor’u ağırlıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin orta alanda önemli eksikleri var. Liderlik mücadelesinde kayıpsız geçilmesi gereken maç saat 15.00’te başlayacak.

HAMZA, MESUT, SEFA VE ŞENOL YOK

Kocaelispor, sezonun 5’inci hafta içi mesaisinde, 30’ncu hafta maçında yarın Kartalspor’u ağırlıyor. Son maçında zorlu Bayburt’u deplasmanda dize getirip moral bulan Yeşil-Siyahlı ekibimiz bay haftasının ardından düşme potasından uzaklaşmak isteyen İstanbullu rakibi karşısına çıkıyor. Yeşil-Siyahlı ekipte Sefa sarı kart cezası, Hamza, Mesut ile Şenol ise sakatlıkları nedeniyle yok. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Mesut ve Sefa’nın yokluğunda stoperde Murat-Kemal, ön liberoda ise Ali Keten-Mert ikililerine, sağ açıkta Burak Özbakır’ı oynatması bekleniyor.

SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Sıkıntılı günler geçiren Kartalspor’un dış saha karnesi pekiyi değil. Dışarıda 14 maça çıkan İstanbul ekibi sadece Erzin ve Van’ı yenebildi, 3 maçta berabere kalırken, 9 maçtan ise puansız döndü. Kartal dışarıdaki maçlarda 13 gol atıp, 23 gol yedi. Misafir olduğu 5 maçta gol atamayan rakibimiz sadece bir maçta kalesinde gol görmedi. Kartalspor dışardaki 8 maçın 6’sından mağlup ayrıldı. Maçı Giresun bölgesinden C klasman hakemi Halil Sayın yönetecek. Sayın ligin ilk yarısında deplasmanda Erzin Belediyespor’u 3-0 yendiğimiz maçta da görev yapmıştı. İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.

 

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