Kocaelispor Kartal'ı avladı! 1-0

Kocaelispor orta sahadaki üç banko isimden yoksun çıktığı bugünkü maçta Kartalspor karşısında beklendiği gibi zorlandı.

İlk yarı golsüz bitti. Berbat bir yönetim gösteren hakem ikinci yarıda Oğuzhan’a yapılan penaltıyı görmezden geldi. 75’te Sinan kırmızı kart gördü, iki dakika sonra Özgür galibiyeti getiren golü attı.

3 DAKİKADA ÜÇ FIRSAT KAÇIRDIK

Maçın ilk önemli pozisyonu konuk ekipten geldi. Tahsin sağdan içeriye girdi, çıkardığı topa Furkan iyi vuramadı. Kocaelispor 10.dakikada gole yaklaştı. Ceza alanı içindeki karambolde Oğuzhan altı masta müsait durumda vuramadı. İlk yarım saate doğru gidilirken Yeşil-Siyahlı takım 3 dakika içerisinde üç önemli fırsat buldu. İlkinde Sinan yay üzerinden güzel vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi. İkincisinde kornerden gelen ortada Sinan bir kez daha kaleyi yokladı, rakip savunma çizgiden çıkardı. Üçüncü pozisyonda ise Sinan bıraktı, Oğuzhan yakın mesafeden topu ağlara gönderemedi. Kartalspor 34.dakikada etkili ismi Tahsin ile net pozisyon buldu. Uzun topta yardımcı hakem açık ofsaytta oyunu devam ettirdi, Tahsin kaleciyle karşı karşıya kaldığında son vuruşu kötü yaptı. Devre biterken Kocaelispor ceza alanındaki iki pozisyon için konuk takım futbolcuları penaltı itirazı yaptı, hakemin kararı devam oldu. İlk yarı golsüz bitti.

10 KİŞİ KALDIK, GOLÜ ATTIK

Kocaelispor ikinci yarıya istekli başladı, 52’de Mert’in vuruşunda top direkten dışarı gitti. Kenar yönetim gidişatı değiştirmek için ilk hamleyi 1 saat geçildikten hemen sonra yaparak, savunmadan Kemal’i çıkartıp forvet Özgür’ü sahaya sürdü. 71. dakikada Kocaelispor’un net bir penaltısı verilmedi. Oğuzhan ceza alanında kolundan çekilerek indirildi, hakem devam dedi. İtiraz eden Oğuzhan sarı kart gördü. Son dakikalarda Kartalsporlu futbolcuların vakit geçirmek için sık sık yerde kalması taraftarı öfkelendirdi. Engelli bir taraftar sahaya girdi, polis anında dışarı aldı. Gergin anlarda rakiplerle münakaşa eden Sinan kırmızı kart gördü. Körfez eksik kaldıktan birkaç dakika sonra aradığı golü buldu. Özgür’un vuruşunda savunmaya çarpan top Kartal ağlarına gitti. Son anlar heyecanlı geçti. Hakem 7 dakika uzatma gösterdi. Skoru koruyan Yeşil-Siyahlı takım zorlu mücadeleden kayıpsız ayrılarak 3’te 3 yaptı, zirve takibini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'Maç Kartalspor'un vuruşuyla başladı.

10'Kocaelispor atağında Burak Özbakır kale önünde topa dokunamadı ve çok büyük bir gol pozisyonu kaçtı.

15'Kocaelispor'da Burak Özbakır çaprazdan vurdu. Top kaleci Ender Kaya'da kaldı.

19'Kocaelispor atağında Burak Süleyman uzaktan sert vurdu.Top az farkla auta çıktı.

25'Kocaelispor'da Burak Özbakır sert vurdu top kalecide kaldı.

26'Kocaelispor'da Sinan sert vurdu ama top kaleci Ender'de kaldı

27' Kornerden gelen top Sinan'ın önünde kaldı, sert vurdu defans topu çizgiden çıkarttı.

Kartalspor, 34. dakikada Tahsin ile mutlak golü kaçırdı.

41' Kartalspor atağında Dündar sert vurdu, top defansa çarparak kornere gitti.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

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İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

51'Kocaelispor atağında Burak Süleyman vurdu kaleci çeldi sonrasında dönen topa Oğuzhan vurdu.Top direkten döndü.

53' Ali Keten sarı kart gördü.

63'Kocaelispor'da Kemal çıktı yerine Özgür oyuna girdi.

65'Kocaelispor'da Burak Süleyman uzaktan sert vurdu, top auta çıktı.

68'Kartalspor'da Tahsin çıktı yerine Muhammet oyuna girdi.

70'HAKEM OĞUZHAN'A YAPILAN YÜZDE YÜZ PENALTIYI ES GEÇTİ

71'Kocaelispor'da Oğuzhan sarı kart gördü

72'Kartalspor'da Mustafa sarı kart gördü.

75' Kocaelispor'da Sinan kırmızı kart gördü

76' Kartalspor'da Ender sarı kart gördü.

76'Kartalspor'da Mustafa çıktı yerine Zafer oyuna girdi

79' GOOOLLL...ÖZGÜR...Özgür'ün ceza alanı dışından attığı şut defansa çarptı ve gol oldu. Kocaelispor:1 Kartalspor:0

87' Kartalspor'da Furak çıktı yerine Görkem oyuna girdi.

90' Kocaelispor'da Oğuzhan çıktı yerine İshak oyuna girdi.

90' Hakem maçı 7 dakika uzattı.

90+3' Kocaelispor'da Burak Süleyman çıktı yerine Mehmet oyuna girdi.

MAÇ BİTTİ

KOCAELİSPOR

CAN EMRE

K.GEZER

KEMAL

M.BAŞAK

K.ÖGE

MERT

ALİ KETEN

SİNAN

B.ÖZBAKIR

B.SÜLEYMAN

OĞUZHAN