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Kocaelispor- Kozan Belediyespor karşı karşıya

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Kocaelispor- Kozan Belediyespor karşı karşıya
İlk 5’teki yerini önemli ölçüde garantileyen Kocaelispor, bir umut şampiyonluğu kovalıyor.

Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyan Kocaelispor, son 5 haftada az da olsa süren şampiyonluk şansını zorlamak istiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 34.hafta mücadelesinde  bugün Kozan Belediyespor’u ağırlıyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Adana temsilcisi rahat değil. Saat 15.00’te başlayan maçı Amasya’dan 2.Lig hakemi Bilal Köseoğlu yönetiyor.

MAÇTA İLK YARI

28' Rakip takımdan Yunus serbest vuruş kullandı, top kaleci Can da kaldı.

17' Oğuzhan gol attı; ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

12' Burak Özbakır sağ çaprazda topla buluştu tam vuracakken defans uzaklaştırdı.

0'  Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

Takımların maç kadrosu şöyle:

Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3 K. ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B. ÖZBAKIR
11 SİNAN
10 B.SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN 

Kozan Belediye:

92. ZEKERİYA
5. CEVHER
7. YAŞAR
15. ZEKİ 
23 MEHMET ALİ CAN
25. YUNUS EMRE 
33 ÖMER İNAN
35. ALTAN

53. RIDVAN
61. BURÇAK
83. ÖZCAN
 

 

 

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