Kocaelispor- Kozan Belediyespor karşı karşıya

İlk 5’teki yerini önemli ölçüde garantileyen Kocaelispor, bir umut şampiyonluğu kovalıyor.

Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyan Kocaelispor, son 5 haftada az da olsa süren şampiyonluk şansını zorlamak istiyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 34.hafta mücadelesinde bugün Kozan Belediyespor’u ağırlıyor. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Adana temsilcisi rahat değil. Saat 15.00’te başlayan maçı Amasya’dan 2.Lig hakemi Bilal Köseoğlu yönetiyor.

MAÇTA İLK YARI

28' Rakip takımdan Yunus serbest vuruş kullandı, top kaleci Can da kaldı.

17' Oğuzhan gol attı; ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

12' Burak Özbakır sağ çaprazda topla buluştu tam vuracakken defans uzaklaştırdı.

0' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı .

Takımların maç kadrosu şöyle:

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3 K. ÖGE

6 MERT

8 SEFA

61 B. ÖZBAKIR

11 SİNAN

10 B.SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

Kozan Belediye:

92. ZEKERİYA

5. CEVHER

7. YAŞAR

15. ZEKİ

23 MEHMET ALİ CAN

25. YUNUS EMRE

33 ÖMER İNAN

35. ALTAN

53. RIDVAN

61. BURÇAK

83. ÖZCAN

