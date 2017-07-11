Kocaelispor krosla başladı

Kocaelispor 2017-18 sezonuna dün merhaba dedi.

Sezonun ilk çalışması için Çenedere’ye çıkan takım kros yaptı. Sakat Mesut ile izinli Burak Özbakır dışında tüm futbolcular ilk antrenmana katıldı. Teknik patron Yıldız, çalışmalarla ilgili bilgi verdi, grupla ilgili değerlendirme yaptı.

YILDIZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Kocaelispor yeni sezonun ilk çalışmasını önceki gün yaptı. Poligon Tesisleri’nde toplanan takım, Çenedere’ye çıkıp kros yaptı. Çalışmaya sakat olan Mesut Özdemir ile izinli olan Burak Özbakır dışında tüm futbolcular katıldı. Sezonun ilk idmanı öncesinde teknik direktör Ümit Metin Yıldız değerlendirme yaptı, soruları yanıtladı. Yıldız, “Burada devam ettiğim için çok mutluyum. Çok önemli bir camiada yeniden görev almanın gururunu yaşıyorum. Geçen yılki oyuncu grubunu, kenti tanımış olmamız, onların bizi tanıması önemli bir avantaj olarak bize dönecektir. Bunu kullanmak için çaba göstereceğiz. Bugün gruplar belli oldu. Onun değerlendirmesini yaparak sezona en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz” dedi.

“KARİYERİMİZ EN GÜZEL SEZONUYDU”

Kocaelispor ile yola devam etmesiyle ilgili görüşlerini dile getiren Yıldız, “Geçen yıl burada önemli başarı elde ettik. Bundan payımıza düşeni aldık, ciddi teklifler geldi. Burayı seçmemizin en önemli nedeni kulübün dinamiği, kültürü, çok önemli bir yönetime sahip olması. Yönetimin tavrı, hayata, futbola bakışı; oyuncu grubuna, kente inancım bu kararı vermezde önemli rol oynadı” dedi. Yıldız 20 yıllık antrenörlük kariyerindeki gen güzel günleri geçen sezon yaşadığını belirterek, “Geçen yıl iyi futbol oynama arzumuz vardı, şehir de bunu istiyordu. Birçok maçta bunu başardık. Ne yazık ki rakiplerden aynı anlayışı göremedik. Benim en önemli şikayetim buydu. FIFA oynamayı düşünen takımları kollayacak bazı değişiklikler yapacak, bu çok sevindirici” dedi.

“ŞARTLARI BİLEREK GELDİK”

Ümit Metin Yıldız geçen yılki kadrodan ayrılanlarla ilgili olarak görüşünü belirtirken, “Geçen yıldan birbirimizi tanıyoruz. Şartları bilerek geldik. Yeterliliğinden yetersizliğinden bahsedecek durumda değilim, burası şikayet yeri değil. Çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl belli olumsuzluklar yaşadık. Yeni sezonda daha neler yapabiliriz, tek derdimiz o olacak” dedi. Altyapıdan gelen gençlerle ilgili değerlendirme yapan Yıldız, “Fırsat buldukça alt yapı maçlarına gittim, bazı oyuncuları yakından tanıdım. Burada belirleyici olan Aydın Hocanın verdiği rapor. Şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu işi en iyi yapan Barcelona. Alt yapıdan A takıma oyuncu göndermede süreleri 10 yıldır. Biz Aydın hocadan 1 yılda Emre’ler, Arda’lar bekliyoruz. Yok, böyle bir şey. Mevcut koşullar içinde altyapı kaynağını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Asıl iş gençlere düşüyor. Kendi durumlarını belirleyecekler” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ”

Yıldız en son olarak grupla ilgili değerlendirme yaptı, “Geçen yıl en zor grubuna düşmüştük. 7-8 takım şampiyonluk parolasıyla lige girmişti. Bu durum şehri, bizi kaygılandırmıştı. Çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Rakiplerimizin kim olduğu önemli ama asıl mesele kendinizin ne yapacağıdır. Geçen yılla kıyaslarsak köklü takımlar var, durumları belirsiz olan takımlar var. Yeni çıkanlar, düşenler nasıl yapılanma içinde olacak, onları zamanla göreceğiz. Aydınspor ile ilgili bilgi aldım, bir başkan adayı var o gelirse büyük bütçeli bir takım yapacaklarmış. Tarsus iyi takım yapıyormuş. Çorum Belediye’yi zaten biliyoruz. Dediğim gibi burada en önemli nokta bizim ne kadar hazırlandığımız, o belirleyeceği olacak” dedi.