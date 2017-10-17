Kocaelispor kurtuldu 

GKD’deki satış ihalesine tek başına katılan Kent konut 15 milyon 100 bin TL’ye araziyi satın aldı. Bu rakam vakfa gidecek. Toplamda 55 milyon sözü veren Kent Konut geri kalan 40 milyonu sponsorluk anlaşmasıyla Kocaelispor’a aktaracak. Bu kaynakla önce devlet borçları sıfırlanacak, ardından transfer yasağı kaldırılacak.

TEK TEKLİF KENT KONUT’TAN

Son dönemlerde kent gündemini meşgul eden Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV)’nın Derince Yenikent’te bulunan 49 dönümlük arazisinin satış ihalesi bugün Genç Kocaelililer Derneği Lokali’nde gerçekleştirildi. İhale Komisyon Başkanlığı’nı Bekir Halefler'in yaptığı heyette ayrıca Sinan Güneri, Mesut Efe, Serhan Kasım ve Yağız Yalta yer aldı. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda taraftar tarihi güne tanıklık etti. KEV tesisleri alanı için 14.7 milyon TL muhammen değer biçilmişti. İhaleye tek teklif veren Kent Konut oldu. Kent Konut’un teklif mektubu komisyon üyesi Sinen Güneri tarafından okundu. Teklif rakamının 15 milyon olduğu açıklandı.

15 MİLYON 100 BİN TL’YE SATILDI

Evraklarla her hangi bir eksiklik olmadığı belirlendi ve açık arttırmaya geçildi. Kent Konut teklif ettiği rakamı 100 bin TL daha arttırdı. KEV tesisleri arazisi 15 milyon 100 bin TL’ye Kent Konut’un oldu. Komisyon Başkanı Halefler hayırlı olsun dileğinde bulundu. En son Başkan Bahri Yavuz söz alarak, 3.5 yıldır verilen mücadeleden söz etti, “Bu şehir Kocaelispor’u yalnız bırakmadı, biliyoruz ki bırakmayacak. Bu ihalenin ne amaçla yapıldığı biliniyor. Ben daha bir çocukken babam kulübün yönetimindeydi. Vakfın temelinin atılmasından yaşanan her sürece kadar varım. KEV ve Kocaelispor’la binlerce insanın hayatına dokunduk. Gücün sahibi Kocaelispor’dur” dedi.

“KRAVATLILAR DEĞİL, ATKILILAR KAZANDI”

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim derdimiz şehirdeki en önemli marka Kocaelispor’un 15 yıl öncesinden gelen vergi borçlarını temizlemek. Vergi borçlarının olması nedeniyle transfer yapamıyoruz. Böyle olunca Süper Lig’den ziyade üst liglerde, PTT Lig’de de oynayamıyoruz. Bunu her noktada söyledik ama yeterince anlatamamışız. Bu sadece bizim mücadelemiz değil. Bu Kocaeli halkının mücadelesi. Futbol tarihinde böyle bir örneğin olduğunu sanmıyoruz. Tek bir amaç uğruna top yekün birleştik. Malum satışla ilgili konuşulan rakam 55 milyon TL’ydi. Kalan kısmını da Büyükşehir Belediyemiz sponsorluğunda karşılanacak. Bugün bir kere daha gördük ki kravatlılar değil, atkılılar kazandı”

KOCAELİSPOR’A 40 MİLYON KALDI

Kent Konut’un ihalede ortaya koyduğu 15 milyon 100 bin TL, KEV’e peşin olarak ödenecek ve bu paranın tamamı vakfın kasanına girecek. Bilindiği gibi Kent Konut daha önce, KEV’e yaptırılacak öğrenci yurdu dahil toplam 55 milyon TL sözü vermişti. Öğrenci yurdu için 10 milyonluk bir rakam düşünülüyordu. Bu rakam 15 milyon 100 bin TL’ye çıkmış oldu. Kent Konut, geri kalan 40 milyonluk rakamı sponsorluk anlaşmasıyla Kocaelispor’a aktaracak. Bu 40 milyonun 30 milyonu devlet borçları için kullanılacak. Geri kalan 10 milyon ise transfer yasağının kaldırılması için kullanılacak.





