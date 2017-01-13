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Kocaelispor maçına 2.Lig hakemi

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Kocaelispor maçına 2.Lig hakemi
Merkez Hakem Kurulu, iki takım arasındaki rekabeti, zorluk derecesini dikkate alarak pazar günü Tekirdağ’da oynanacak maça 2.Lig hakemi atadı.

Maçı Ordu bölgesinden B klasmanda görev yapan Volkan Şeker yönetecek. Mesleği öğretmenlik olan Şeker’in ilk yarıda yönettiği 4 2.Lig maçından ikisini deplasman takımları kazanırken, biri berabere bitti, sadece birini ev sahibi kazandı.

Öte yandan zorlu maçın son çalışmasını dün sabah yapan Kocaelispor yarın Atış Poligonu Tesisleri’ndeki öğlen yemeğinin ardından yola çıkacak. Kafile Çorlu’da Hilton Otel’de konaklayacak. Yeşil-Siyahlı ekipte Hamza ile Kadir Öge cezalı oldukları, Sinan Pektemek ise kadro dışı bırakıldığı, kaleci Yusuf ise sakat olduğu için yarın yok. Tekirdağ maçı kafilesinde şu isimler yer alıyor. Kılıç, Can Emre, Murat Başak, Kadir Gezer, Ali Keten, Erol, Kemal, Sefa, Eray, Mesut, Mert, Şenol, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Özgür, Mehmet, İshak, Oğuzhan

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