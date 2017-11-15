Kocaelispor marşı ile derse girecekler

SEN YEŞİLSİN BEN SİYAH ÇALACAK

Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz’un göreve ilk geldiği günden beri Kocaelispor sevgisini en küçük yaşlara kadar aşılama çabası içerisindeydi. Başkanlığa ilk geldiği yıllarda ilkokul öğrencilerine Kocaelispor arması ve yazısı bulunan kalem, silgi dağıtan Yavuz, bu kez de Kocaelispor marşını okullarda ders zili olarak çalınmasını sağladı. Kocaeli’nin eski valisi Hasan Basri Güzeloğlu zamanında da oldukça önemli yol alan Yeşil – Siyahlı ekibin yönetimi kurulu, yeni vali Hüseyin Aksoy’a yaptığı bir ziyarette okullarda Kocaelispor marşının çalınmasını dile getirmişti. Bugün Kocaeli Valiliği ilçelere yazılı bir bildirim yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okul ve kurumlarda Kocaelispor marşının çalınmasını bildirdi.

