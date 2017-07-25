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Kocaelispor öğleden sonra Bolu’ya gidiyor

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Kocaelispor öğleden sonra Bolu’ya gidiyor
İzmit’teki iki hafta süreli ilk etap çalışmalarını sabah idmanıyla noktalayacak olan Yeşil-Siyahlılar öğlen yemeğinin ardından Bolu’ya geçip Abant Von Resort Hotel’de kampa girecek.

10 gün sürecek kampta iki hazırlık maçı oynanacak. 

ABANT VON RESORT OTEL’DE 
10 Temmuz’dan bu yana hazırlıkları İzmit’te sürdüren Kocaelispor yarın sabah 10.30’da 17 Ağustos Stadı’ndaki çalışmanın ardından öğleden sonra sezon başı hazırlık kamp çalışmaları için Bolu’ya geçecek. Abant Von Resort Otel’de konaklayacak olan Yeşil-Siyahlılar ilk idmanını akşam saatlerinde yapacak. Günde çift idman programı uygulayacak olan temsilcimiz ilk hazırlık maçını pazar günü oynayacak. Maç için bölgedeki otellerde konaklayan takımlarla bağlantıya geçildi. Büyük olasılıkla ilk maç Arap takımlarından biriyle olacak. 

SAKARYASPOR İLE MAÇ OLABİLİR 
Sakaryaspor ile Utaş Uşakspor’un Kocaelispor’un otelinde konakladığı belirtildi. Teknik ekip aynı grupta olduğu için Utaş Uşakspor ile hazırlık maçına sıcak bakmıyor ancak 2.Lig’e çıkan Sakaryaspor’a teklif yapılabileceği belirtiliyor.  2 Ağustos Çarşamba günü kamptaki ikinci ve son hazırlık maçını yapacak olan Kocaelispor 4 Ağustos Cuma günü dönecek.  Ameliyat sonrasında özel çalışmalarını İzmit’te yapacak olan Mesut Özdemir dışındaki 24 futbolcu kamp kadrosunu oluşturuyor. Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil takımla birlikte olacak.  
 

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