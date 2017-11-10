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Kocaelispor öğlen uçuyor

Kocaelispor öğlen uçuyor

Pazar günü Cizrespor deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan Kocaelispor, İzmit’teki son çalışmasını yarın öğlen saatlerinde yaptı.

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Kafile yarın 12.55’te Atatürk Hava Limanı’ndan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na uçacak.  Geceyi Şırnak merkezdeki Divan Otel’de geçirecek olan Yeşil-Siyahlılar yarın saat 13.00’deki maçın ardından 15.55 uçağıyla geri dönecek. Kocaelispor’da Mesut dışında eksik bulunmuyor.
 

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