Kocaelispor-Osmaniyespor maçı canlı izle

SAAT 19.00’DA BAŞLADI

Kocaelispor ilk 3 iç saha maçında 4 puan alırken, ligin yeni takımlarından biri olan Osmaniye, deplasmandaki ilk maçta Aydın ile 1-1 berabere kalmış, ikinci sınavında Arsin’e 1-0 kaybederken, son mücadelede ise Tarsus İ.Y’na 1-0 üstünlük sağlamıştı.

İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan maçı Trabzon bölgesinden Sinan Özcan yönetiyor.

31' Osmaniyespor'da kaleci kendi ceza sahası içinde topa elle dokununca kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

32' Osmaniyespor'da Soner çıktı, yerine kaleci Süleyman oyuna girdi.

GOOOOL! Kocaelispor, 45. dakikada Gökdeniz'in sağ kanattan açılan ortaya güzel vuruşuyla 1-0 öne geçti.

46' Osmaniyespor, Tufan'ın golüyle eşitliği yakaladı.1-1

Kocaelispor:

35 YUSUF

2. FATİH

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. KADİR ÖGE

6 MERT

8 SEFA

7 GÖKDENİZ

41 HAMZA

10 B. SÜMEYMAN

9 İSHAK

