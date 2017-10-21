Kocaelispor - Payas Belediyespor karşı karşıya CANLI YAYIN

Üç haftadır beraberliklere abone olan, orta sıralarda kalan Kocaelispor 9’uncu hafta mücadelesinde bu akşam Payas Belediyespor’u ağırlıyor. Artık kazanmak ve üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyen Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre yok. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın santraforda İshak’ın yerine Burak Özbakır’ı değerlendirdi.Bunun dışında geçen haftaki tertibi sahaya sürdü.

SİTEMİZDEN VE KOCAELİ TV'DEN CANLI YAYIN

Açık, güzel bir havada oynanan maçta Yeşil-Siyahlı taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurdu. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı G.Antep bölgesinden Yakup Özhan yönetiyor. Mücadeleyi Haldız Grup’un sponsorluğunda iç saha maçlarının naklen yayın hakkını alan ve uydu, D Smart ve kablosu TV’den yayın yapan Kocaeli TV naklen ekrana getiriyor. Karşılaşmayı ayrıca ozgurkocaeli.com.tr'den yaptığımız canlı yayınla takip edebilirsiniz.

Kocaelispor: 35. YUSUF 2. FATİH 4 MURAT 50 ALİ KETEN 3. KADİR 6 MERT 8 SEFA 7 GÖKDENİZ 41 HAMZA 10 B. SÜLEYMAN 17 B. ÖZBAKIR Palas Belediye: 46. AHMET 3. CUMA 5. ARİF 6. GÖKTUĞ 7. GÖKHAN 8. KORAY 12. ABDULSAMET 19. MURAT CAN 55. AYKUT 23 DENİZ 77. NECMİ