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Kocaelispor sabah İsmetpaşa’da

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Kocaelispor sabah İsmetpaşa’da
Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayan, ilk iki gün Çenedağ’a çıkıp kros yapan Kocaelispor Çarşamba günü 17 Ağustos Stadı’nda ilk saha çalışmasını gerçekleştirmişti.

Perşembe sabah kros, öğleden sonra saha çalışması yapan Yeşil-Siyahlılar bugünü ise çift kros idmanıyla geçirdi. Yeşil-Siyahlı takım yarından itibaren İsmetpaşa Stadı’nı da kullanmaya başlayacak. Sabah 10.30’daki idman burada yapılacak. Günün ikinci idmanı ise 17.30’da 17 Ağustos Stadı’nda olacak.

Teknik direktör Ümit Metin Yıldız yarın takıma izin verecek ve pazartesi gününden itibaren çalışmaların kaldığı yerden devam edecek.  24 Temmuzdaki sezon başı hazırlık kampına kadar antrenmanların önemli bir bölümü İsmetpaşa Stadı’nda yapılacak. Bu süreçte hazırlık maçı olmayacak. Temsilcimiz 24 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Bolu’da kampa girecek. Kampta 3 veya 4 hazırlık maçı planlanıyor.

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