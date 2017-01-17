Kocaelispor Sinan dışında tam kadro

Sakatlık ve üst üste gelen cezalarla uzun bir süredir maçlara önemli eksiklerle çıkan Yeşil-Siyahlı takımda sıkıntılı süreç sona erdi.

En son 4 maçlık cezasını tamamlayan Hamza’nın dönüşüyle birlikte Kocaelispor, Ankara Demir maçına Sinan dışında tam kadro hazırlanıyor.

HAMZA MUTLU DA DÖNDÜ

İkinci yarıya zorlu Tekirdağspor galibiyetiyle başlayıp şampiyonluk umutlarını tazeleyen Kocaelispor uzun zamandır sakat veya cezalılardan dolayı maçlarına önemli eksiklerle çıkıyordu. Özgür’un sakatlığının geçmesi, Hamza Mutlu’nun 4 maçlık cezasının bitimiyle birlikte Yeşil-Siyahlı takım Ankara Demirspor maçına kadro dışı kalan Sinan dışında tam kadro ile hazırlanıyor. Bir süredir kadro kurmakla zorlanan, alternatif konusunda sıkıntı çeken Teknik Direktör Metin Yıldız’in eli dönüşlerin ardından oldukça güçlendi.

YILDIZ TERCİHTE ÇOK ZORLANACAK

Teknik sorumlu Yıldız yeni bir sakatlık veya ceza durumları olmazsa bundan sonraki süreçte bol alternatifli zengin kadro içerisinde tercih yaparken zorlanacak. Rekabet ortamının forma savaşını kızıştırması ve bunun da takımın performansına olumlu yansıması bekleniyor. Bu arada devre arası kampındaki disiplinsiz davranışından dolayı kadro dışı bırakılan Sinan Pektemek ile ilgili sürecin devam ettiği, U19 takımı ile çalışan yıldız futbolcunun birkaç hafta içerisinde affedilerek takıma dönmesinin beklendiği belirtiliyor.

4 ÖNEMLİ EKSİKLE OYNADIK

Kocaelispor Tekirdağ deplasmanında kaleci Yusuf, Sinan, Hamza ve Kadir Öge gibi banko isimlerden yoksundu. Böylesi bir dezavantaja rağmen Yeşil-Siyahlı takım kazanmasını bildi.

