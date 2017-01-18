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Kocaelispor sıradakini bekliyor

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Kocaelispor sıradakini bekliyor
İkinci yarıya deplasman galibiyetiyle moralli başlayan Yeşil-Siyahlı takım pazar günü ligde ilk acıyı tattığı Ankara Demir’i ağırlayacak.

Teknik patron Yıldız, çok iyi bir rakiple, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak kazanan taraf olacaklarına inandığını söyledi. 

YUSUF’UN DÖNÜŞÜ 4 İLE 6 HAFTA SÜREBİLİR
Kocaelispor pazar günü evinde Ankara Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Vinsan’daki sentetik çim sahada yaptığı idmanla devam etti. Sakat olan kaleci Yusuf ile kadro dışı kalan Sinan dışında tüm futbolcular çalışmaya katıldı. Çapraz bağlarda zedelenme olan, tedavisine devam edilen Yusuf’un dönüşünün 4 ile 6 haftayı bulabileceği belirtildi. 

YILDIZ: “İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ”
Teknik patron Ümit Metin Yıldız, Ankara Demir maçının çok zorlu geçeceğini söyledi, “Bayburt’u 4-2 yendikleri geçen haftaki maçı izlettirdik.  Çok iyi oynadıkları bilgilerini aldık. Zaten iyi bir kadroları vardı, devre arasında takviye de yapmışlar. Gelen rapor doğrultusunda maçın taktik planını hazırlayacağız. Uzun aradan sonra karşısına çıkacağımız taraftarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi. 


 

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