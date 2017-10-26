Kocaelispor son çalışmasını yapacak

Sabah Yo yo performans tersinde futbolcuların yorgun düşmesini dikkate alan teknik ekip akşam çalışmasını iptal etti. Dün tek antrenmanla geçirdi. Yeşil-Siyahlılar yarın saat 16.00’da Vinsan Tesisleri’nde son çalışmasını gerçekleştirecek. Pazar sabah kahvaltısının ardından otobüsle yola çıkacak olan Kocaelispor, Anitta Otel’de maç saatini bekleyecek.

KAVLAK, ÇORUM BELEDİYE MAÇINI İZLEDİ

Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus maçında sakatlanan kaleci Can Emre dışında eksik bulunmuyor. Bu arada teknik direktör Fatih Kavlak, bu haftaki rakibimiz Çorum Belediye’nin önceki gün Trabzonspor ile oynadığı kupa maçını televizyondan izledi. Kavlak kayda alınan maçı bugün takımla birlikte izleyip futbolcularına uyarılarda bulunacak.

8 OTOBÜS TARAFTAR MAÇA GİDİYOR

Çorum Belediyespor ile oynayacak zorlu maç için taraftarlar da hazırlıklarını tamamlamak üzere. Hodri Meydan grubu liderlerinden Enver Güler, bugün itibariyle 5 otobüs ayarladıklarını, 7-8 otobüsle maça gitmeyi planladıklarını söyledi. 9 bin kişilik stadyumda kendilerine 450 kişilik yer tahsis edildiğini belirten Güler, “Cumartesi gece yarısından sonra yola çıkacağız. En az 300-350 kişi oluruz” dedi.