  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Kocaeli 9 °C

Kocaelispor taraftarlarının kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 3 yaralı

»
Kocaelispor taraftarlarının kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 3 yaralı
İzmit'te, Altay deplasmanına gitmek için toplanan Kocaelispor taraftarları arasında kavga çıktı. Boğazına bıçak saplanan 1 taraftar ölürken, 2 kişi yaralandı.

Olay, bu sabah Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İzmir'deki Altay maçına gitmek için otobüslerin geldiği alanda toplanan Kocaelispor taraftarları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 27 yaşındaki Serhat Boz boğazından, Hakan Kaptan(27),Okan Örçen(25) ile Orhan Ali Örçen ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavgayı gören taraftarların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serhat Boz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Hafif yaralı 2 kişi de ayakta tedavinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

kocaelispor-taraftarlarinin-bicakli-kavgasi-1-olu-2-yarali_9571_dhaphoto3.jpg

kocaelispor-taraftarlarinin-bicakli-kavgasi-1-olu-2-yarali_9571_dhaphoto2.jpgkocaelispor-taraftarlarinin-bicakli-kavgasi-1-olu-2-yarali_9571_dhaphoto4.jpg

Bu haber toplam 3282 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AK Parti temsilciliğine molotof atan 10 kişi gözaltına alındı18 Mart 2017 Cumartesi 11:35
  • Efetur otobüsü zincirleme kazaya karıştı18 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi18 Mart 2017 Cumartesi 08:45
  • Tutuklu Müdür yardımcısı 'Kozanlı Ömer' sorusuna böyle yanıt verdi17 Mart 2017 Cuma 20:03
  • Tutuklu emniyet müdürü:FETÖ'cüler bana kumpas kurdu17 Mart 2017 Cuma 19:50
  • Casuslukla suçlanan Amerikalı Kocaeli'de polise saldırdı17 Mart 2017 Cuma 19:00
  • Darıca didik didik arandı17 Mart 2017 Cuma 16:45
  • Berber dükkanında çıkan yangın korkuttu17 Mart 2017 Cuma 15:02
  • Direksiyonda kan içinde!17 Mart 2017 Cuma 14:30
  • Batan Türk kargo gemisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı17 Mart 2017 Cuma 13:43
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti