Kocaelispor tek attı; 1-0

Yeşilovaspor ise Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Taşköprü Birlikspor’u 5-0 mağlup ederek galibiyetle yoluna devam etti.

Y. Serdar: 0 – İzmit FK: 2

Yeşilovaspor: 5 – Taşköprü Birlik: 0

1937 Sekaspor: 1 – İzmit GB: 8

İlimtepe GB: 1 – Güneşspor: 4

Kocaeli Birlik: 1 – Kartepe BLD: 6

Çen. Plajyolu: 0 – Körfez GB: 2

Gençspor: 2 – Şirinspor: 0

Kandıra GB BLD: 1 – Hereke Yıldız: 1

Şirintepespor: 0 – Kocaelispor: 1

Çamlıtepespor: 0 – Bağçeşmespor: 0

Gölcük GB: 3 – Şirinköyspor: 0

Seka Doğan: 3 – İhsaniyespor: 2

Genç Kalespor: 0 – Darıcaspor: 12

Bel. Eğitim: 1 Darıca GB: 1

Beylikbağıspor: 2 – Yavuz Selim: 0

Mustafapaşaspor: 0 – Gebzespor: 5

Çayırova GB: 1 – Dilovası BLD: 4

Mollafenarispor: 1 – Mutlukentspor: 3

