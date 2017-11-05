Kocaelispor tek attı; 1-0
18 maçın oynandığı U-12 Ligi’nde Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaşan Şirintepespor ile Kocaelispor mücadelesinde Yeşil – Siyahlı ekip 1-0 galip geldi.
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Yeşilovaspor ise Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Taşköprü Birlikspor’u 5-0 mağlup ederek galibiyetle yoluna devam etti.
Y. Serdar: 0 – İzmit FK: 2
Yeşilovaspor: 5 – Taşköprü Birlik: 0
1937 Sekaspor: 1 – İzmit GB: 8
İlimtepe GB: 1 – Güneşspor: 4
Kocaeli Birlik: 1 – Kartepe BLD: 6
Çen. Plajyolu: 0 – Körfez GB: 2
Gençspor: 2 – Şirinspor: 0
Kandıra GB BLD: 1 – Hereke Yıldız: 1
Şirintepespor: 0 – Kocaelispor: 1
Çamlıtepespor: 0 – Bağçeşmespor: 0
Gölcük GB: 3 – Şirinköyspor: 0
Seka Doğan: 3 – İhsaniyespor: 2
Genç Kalespor: 0 – Darıcaspor: 12
Bel. Eğitim: 1 Darıca GB: 1
Beylikbağıspor: 2 – Yavuz Selim: 0
Mustafapaşaspor: 0 – Gebzespor: 5
Çayırova GB: 1 – Dilovası BLD: 4
Mollafenarispor: 1 – Mutlukentspor: 3
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Etiketler : Kocaelispor, Taşköprü Birlikspor
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