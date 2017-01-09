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Kocaelispor, Tekirdağ’ı gözüne kestirdi

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Kocaelispor, Tekirdağ’ı gözüne kestirdi
Çok iyi devre arası kampı geçiren, hazırlık maçlarında fırtına gibi esen Kocaelispor, pazar günü konuk olacağı Tekirdağspor’u gözünü kestirmiş durumda.

Teknik patron Yıldız’ın Kadir Öge’nin yokluğunda Ali Keten’i sol beke çekip, Kemal’i stoperde görevlendirmesi, Sinan’ın yerine forvette ise Oğuzhan’ı oynatması bekleniyor.

SOL BEKE ALİ KETEN, FORVETE OĞUZHAN
Yaklaşık bir aylık devre tatilini en iyi şekilde değerlendiren, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında ikinci yarı için umut veren performans ortaya koyan Kocaelispor’da artık tüm gözler pazar günkü Tekirdağspor maçına çevrildi. Hazırlıklarına dün başlayan Yeşil-Siyahlı ekipte önemli eksikler var. Kırmızı kart cezalısı Hamza, sarı kart cezalısı Kadir Öge ile kadro dışı bırakılan Sinan Pektemek zorlu maçta takımdaki yerlerini alamayacak. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın KadirÖge’nin yokluğunda Ali Keten’i savunmanın soluna geçerek, stoperde Kemal’e görev vermesi bekleniyor. Sinan’ın yokluğunda santraforda ise büyük olasılıkla Oğuzhan forma giyecek.

TARAFTAR HAZIRLIK YAPIYOR
Bu arada Kocaelispor taraftarı da Tekirdağspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Özgür Taşkıran, iki yıl önceki maçta yaşananları yeniden gündeme getirip, iki takım arasında husumet varmış gibi gösterilmesinin son derece yanlış olduğunu belirtti, “O gün elbette üzüncü şeyler yaşadık ancak bunu uzatmanın hiçbir anlamı, faydası yok. Hiç kimseye düşman değiliz. Sporda husumetin yeri olmaz. Pazar günü Tekirdağ Stadı tribünündeki yerimizi alıp sadece takımımızı destekleyeceğiz” dedi. Taşkıran kendilerine ayrılacak kontenjanın bugün netleşeceğini de söyledi. 

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