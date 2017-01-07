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Kocaelispor U-19 mağlup

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Kocaelispor U-19 mağlup
Akademi Liglerinde hafta içi mesaisinde önceki gün maçlar vardı. Kocaelispor U-19 Takımı da Büyükşehir Tesisleri’nde Kasımpaşaspor’u konuk etti. Yeşil-Siyahlı ekibin gençleri rakiplerine 2-0 mağlup oldu.

KEREM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Konuk takımın daha etkili olduğu ilk yarıda Kocaelispor, 13 ve 34’de kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düştü. 37’de ise A takım ile antrenmanlara çıkan Kerem ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı, Yeşil-Siyahlı gençler, oyunun büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Kasımpaşspor’u daha önceki yıllarda İzmitspor, Körfez Belediyespor ve Ç.Plajyoluspor’da futbol oynayan Bora Taş çalıştırıyor.  Yeşil-Siyahlı ekip, Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda U15’lerde 1-0, U-14’lerde ise 2-0 yenildi.

GÖLCÜKSPOR U-17’LERDE GALİP

Akademi Ligi’nde hafta içi mücadelesinde Gölcükspor’un rakibi Pendikspor’du. Kırmızı-Siyahlı ekip, Hisareyn Stadı’nda U-16 ve U-17 yaş gruplarında rakibine konuk etti. U-16 maçı 3-3 berabere bitti. U-17’lerde ise 1-0 galip geldi. İstanbul’da oynanan U-15 maçında 3-1, U-14’lerde ise 3-0 yenildi. Kocaeli Birlikspor ise İstanbulspor ile oynadı. U-15’lerde rakibine  3-1 yenilen Kırmızı-Siyahlı ekip, U-14’lerde ise Esentepe’de oynanan maçta 2-1 galip geldi.

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