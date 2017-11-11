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Kocaelispor U15 fena çarpıldı: 0-5

Kocaelispor U15 fena çarpıldı: 0-5

Bölgesel Gelişim Akademi Ligi U15 kategorisinde 4’te 4 ile lider durumda olan Kocaelispor, bugün 2 puan gerisindeki takipçisi Sakaryaspor’u ağırladı.

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Vinsan Tesisleri’ndeki maçta konuk ekip daha etkili gözüktü. İlk yarısı 1-0 biten mücadeleyi Sakaryaspor 5-0 kazandı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ilk yenilgiyle birlikle liderliği de kaybetti.

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