Kocaelispor U15 lider oldu

Ali Mumcu yönetimindeki Kocaelispor U15, Sultanbeyli Belediye’yi deplasmanda 3-0 yenerek liderliği ele geçirdi. Haftaya lider giren Kocaeli Birlikspor ise Tuzla deplasmanında 3-1 kaybetti. Darıca G.B evinde Sakarya ile 1-1 kalırken, Gölcükspor da Zonguldak Kömür deplasmanında 1-0 mağlup oldu. U16’da Kocaelispor, Sultanbeyli’ye 3-1, Kocaeli Birlik de Tuzla’ya İstanbul’da 1-0 kaybetti. Darıca G.B sahasında Sakarya’yı 1-0’lık sonuçla dize getirirken, Gölcükspor, Zonguldak Kömür karşısında 2-1 kazandı.

