Kocaelispor U17 liderliği ele geçirdi

Yusuf Yazıcı yönetimindeki U17’de Kocaelispor, Sultanbeyli Belediye engelini 2-1’lik skorla geçip liderliği ele geçirdi. Gölcükspor, Zonguldak Kömür’e, Kocaeli Birlik de Tuzlaspor’a aynı sonuçlarla 3-1 üstünlük sağladılar. Darıca G.B deplasmanda lider Sakaryaspor’u 1-0 yenerek önemli iş başardı. U19 kategorisinde Gölcükspor, Zonguldak Kömür’e 5-0, Kocaeli Birlik de Tuzlaspor’a 2-1 üstünlük sağladı. Kocaelispor, Sultanbeyli ile 1-1 kalırken, Darıca G.B, Sakaryaspor’a 3-0 kaybetti.