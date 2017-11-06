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Kocaelispor U17 liderliği ele geçirdi

Kocaelispor U17 liderliği ele geçirdi

Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde dün U17 ve U19 kategorilerinin dördüncü hafta maçları oynandı.

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Yusuf Yazıcı yönetimindeki U17’de Kocaelispor, Sultanbeyli Belediye engelini 2-1’lik skorla geçip liderliği ele geçirdi. Gölcükspor, Zonguldak Kömür’e, Kocaeli Birlik de Tuzlaspor’a aynı sonuçlarla 3-1 üstünlük sağladılar. Darıca G.B deplasmanda lider Sakaryaspor’u 1-0 yenerek önemli iş başardı. U19 kategorisinde Gölcükspor, Zonguldak Kömür’e 5-0, Kocaeli Birlik de Tuzlaspor’a 2-1 üstünlük sağladı. Kocaelispor, Sultanbeyli ile 1-1 kalırken, Darıca G.B, Sakaryaspor’a 3-0 kaybetti.

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