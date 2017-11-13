Kocaelispor U17 liderliğini sürdürüyor

Kocaelispor U17 Sakaryaspor deplasmanında 1-1 kalıp yerini korudu. Yeşil-Siyahlı ekibin U19 takımı da Sakaryaspor karşısında golsüz berabere kaldı. Kocaeli Birlik, Sultanbeyli Belediye ile deplasmanda oynadığı U17 maçını 3-0 kaybederken, U19 maçından 1-0 galip ayrıldı. Gölcükspor, Tuzla deplasmanındaki U17 maçında 2-2, U19 maçında ise 1-1 kaldı. Darıca G.B U17, Zonguldak’ta oynadığı Kömürspor maçında 2-2 berabere kaldı.