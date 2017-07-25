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Kocaelispor U19 göz doldurdu

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Kocaelispor U19 göz doldurdu
Kartepe Green Park’taki İstanbul Cup U19 Turnuvası’na katılan Yeşil-Siyahlı gençler önceki günkü ilk maçında Kasımpaşa ile yenişemedi. 2-2 biten maçta Kocaelispor’un performansı beğenildi.

İLK MAÇINDA KASIMPAŞA İLE YENİŞEMEDİ

Kartepe Green Park Otel’de düzenlenen İstanbul Cup U19 Turnuvası’na katılan Kocaelispor önceki günkü ilk maçında Kasımpaşa ile yenişemedi. Metin Oktay Stadı’ndaki maçın ilk yarısında İstanbul ekibi daha etkili gözüktü. 35’inci dakikadaki penaltı golüyle yenik duruma düşen Yeşil-Siyahlı ekibimiz ikinci yarının başında Celil ile eşitliği sağladı. 55’de bir kez daha geriye düşen temsilcimiz 60’ncı dakikada Şahin ile skoru 2-2’ye getirdi. Maç böyle bitti.

MERTCAN, AYKUT VE CEMİL DE OYNADI

Kocaelispor U19’un ilk maçtaki performansı genel anlamda memnunluk vericiydi. Altyapı koordinatörü ve U19 teknik sorumlusu Aydın Günaydın bu maçta A takım kadrosuna alınan kaleci Mertcan, Aykut ve Celil’e de şans verdi. Üç futbolcu göz doldurun performans ortaya koydu. Turnuvanın diğer maçında Sarıyer ile Bursa golsüz berabere kaldı.  Kocaelispor U19 turnuvadaki ikinci maçını bugün saat 16.30’da Bursaspor ile oynayacak. Son maç ise Cuma günü Sarıyer ile olacak.

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