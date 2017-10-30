Kocaelispor U19 ilk puan kaybını yaptı

U17’de Kocaelispor, Tuzla deplasmanında 1-0 kaybederken, Darıca G.B ile Gölcükspor’u karşı karşıya getiren derbi maçtan gol sesi çıkmadı. Kocaeli Birlikspor ile Zonguldak Kömür deplasmanında. 1- 0 yenildi.

KOCAELİ BİRLİK U19 3’TE 0 ÇEKTİ

U19 kategorisinde Kocaelispor ilk puan kaybını yaptı. Yeşil-Siyahlılar sahaya Doğukan Kaya, Ahmet Hakan, Doğukan Özkartal, Ali Tayyip, Onur Öztonga, Kerem Yıldırım, Rıza, Mehmet Celil Çelik, Talha, Süleyman, Erkan Güntepe tertibiyle çıktı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz 32. dakikada Erkan Güntepe ile öne geçti, devre biterken skor eşitlendi. İkinci yarıda gol olmadı, maç 1-1 bitti. 3 maçta 7 puana ulaşan temsilcimiz ikinci sırada yer buldu. Kocaeli Birlik, Zonguldak Kömür deplasmanında 1-0 yenilgiden kurtulamazken, derbide Darıca G.B ile Gölcükspor 1-1 kaldı.