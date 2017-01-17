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Kocaelispor U19 lideri salladı ama yıkamadı

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Kocaelispor U19 lideri salladı ama yıkamadı
Gençlik Geliştirme Akademi Ligi’nde 20.hafta maçları hafta sonunda oynandı.

1.Bölge A Grubu’ndaki kent derbisinde Kocaeli Birlik ile Gölcükspor kozlarını paylaştı. Esentepe Stadı’ndaki U14 ve U15 kategorisine dahil maçlar 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Hisareyn sahasında oynanan U16 maçını Birlik 2-0, U17 maçını ise Gölcükspor 1-0 kazandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Birlik U19 takımı ise Esentepe’deki kentlisini 7-0 ile geçti. 

1.Bölge B Grubu’nda Kocaelispor, haftayı Fenerbahçe maçlarıyla geçirdi. Vinsan Tesisleri’ndeki U14 ve U15 maçlarını konuk ekip 2-0 ve 4-0 kazandı. Dereağzı’ndaki U16 maçı 2-2 biterken, U17 maçından Sarı-Lacivertli ekip 5-0 galip ayrıldı. Vinsan’da büyük çekişmeye sahne olan U19 kategorisi maçını temsilcimiz 67.dakikada yediği golle 1-0 kaybetti. Onur, Fatih ve Akif gibi A takım kadrosunda yer alan futbolcuların da forma giydiği maçta Yeşil-Siyahlı ekip lider rakibine adeta kök söktürdü. 
 

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