Kocaelispor U19, Sarıyer ile yenişemedi

İstanbul Cup U19’a katılan Kocaelispor, üçüncü ve son maçında Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. 2 beraberlik 1 yenilgi alan Yeşil-Siyahlılar turnuvaya üçüncü bitirdi.

2 PUANLA ÜÇÜNCÜ OLDU

Kartepe Green Park Otel’de düzenlenen İstanbul Cup U19’a katılan Kocaelispor son maçını önceki gün Sarıyer ile oynadı. Zirvede yoğun sesten dolayı Maşukiye Stadı’na alınan maç büyük çekişme içerisinde geçti. Taraftar gol bulamayınca maç başladığı skorla bitti. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ilk maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmış, ikinci sınavında ise Bursaspor’a 3-1 kaybetmişti. Turnuva 7 puan toplayan Kasımpaşaspor’un birinciliğiyle sona erdi. 4 puanlı Bursaspor ikinci, 2 puanlı Kocaelispor ise üçüncü oldu.