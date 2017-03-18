Kocaelispor uzatmalarda yıkıldı!1-1

Kocaelispor, 90. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü maçta uzatmalarda yediği golle 1-1 berabere kaldı

İzmir Atatürk Stadı’nda oynanan ve saat 15.00’de başlayan maçı Trabzon’dan Ramazan Keleş yönetiyor.

İZMİR NOTLARI

HAMZA YOK, ÖZGÜR VAR

Kocaelispor’da Ali Keten ile Sinan cezaları, Mesut ise sakatlığı nedeniyle bugün yok. Teknik direktör Ümit Metin Yıldız sakat futbolcularla ilgili belirsizlik olduğu için İzmir’e 19 futbolcu götürmüştü. Yapılan son kontrollerde Hamza’nın oynayamayacak durumda olduğu anlaşıldı. Kaptan bugünkü maçı tribünden izlemek zorunda kaldı. Ümit Hoca, bu futbolcunun yerine Kartal maçında galibiyeti getiren golü atan Özgür’ü ilk 11’de sahaya sürdü. Kılıç, İshak, Eray, Erol, Şenol ve Kerem yedekler arasında yer aldı.

ATATÜRK’TE 5 BİN KİŞİ

Türkiye’nin seyirci kapasitesi en büyük statlarından biri olan Atatürk Stadı’ndaki maçı 5 bin kişi izledi. Hedefini 2.Lig olarak belirleyen ve son haftalarda iyi sonuçlar alan Altay’ı desteklemeye gelenlerin sayısı 4 bin dolayındaydı. Kocaelispor’u ise 1000 dolayında taraftarı yalnız bırakmadı. Hodri Meydan Grubu organizasyonunda hedef 30 otobüstü ancak sayı 15’te kaldı. Sabah yaşanan ölümlü bıçaklama olayından sonra kimi otobüslerin geri döndüğü belirtildi. Hodri Meydan grubu yönetici ve tribün liderlerinin bulunduğu otobüs de İzmit’te kaldı. Dünkü maça çok sayıda taraftarın da kendi özel araçlarıyla gittiği gözlendi.

BİZİMKİLER KALE ARKASINDA

Altay Kulübü, misafir takım taraftarına kale arkasını tahsis etmiş, sahaya uzak olduğu için Kocaelispor yönetimi 10 yıl önceki şampiyonluk maçında olduğu gibi karşı tribünü, maratonu talep etmişti. Ancak İzmir kulübü Kocaelispor yönetiminden gelen bu isteği kabul etmedi. Bugünkü maçta Yeşil-Siyahlı taraftarlar kale arkası tribününden takımlarını destekledi. Kocaelispor Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakını şampiyonluk yarışındaki zorlu deplasmanda takımın yanındaydı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

3' Altayspor atağında Abdülkadir sol çaprazda boş kaldı. Vurdu, aut.

5' Kocaelispor'da Kadir Öğe sarı kart gördü.

10' Altayspor'da Murat Uluç gol attı ancak hatalı pozisyon gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.Maçın yardımcı hakemi topun dışarıdan ortalandığını tespit etti.

12' Kocaelispor'da Murat Başak sarı kart gördü.

18' Kocaelispor atağında Burak Özbakır sağ çaprazdan topu ortaladı, Oğuzhan'ın vuruşu defansa çarpan top kornere çıkt.

23' Altayspor atağında kornerden gelen topa kimse dokunamadı kaleci Can uzaklaştırdı.

24' Kaleci Can, topu uzaklaştırmak isterken rakibe kaptırdı. Rakip oyuncu net gol pozisyonunu değerlendiremedi.

34' Burak Süleyman soldan ortalaldı. Burak Özbakır gelişine çok sert vurdu, top auta çıktı.

44' Kocaelispor atağında Burak Özbakır'ın ortası Oğuzhan'a gelmedi, top kaleci Serkan'da kaldı ve çok büyük bir gol pozisyonu kaçtı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

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İKİNCİ YARI

46' Maç Altayspor'un vuruşuyla başladı.

48' Kocaelispor'da kaleci Can mutlak golü önledi.

52' Altayspor atağında Abdülkadir bomboş kaleye atamadı.

60' Kocalispor'da Kadir Gezer'in aşırtma vuruşu son anda kaleci Serkan'da kaldı.

60' Kocaelispor'da Özgür çıktı yerine Şenol oyuna girdi.

62' GOOOLLL...OĞUZHANN... Oğuzhan kullandığı penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi.Kocaelispor:1 Altay:0 (Oğuzhan bugün bıçaklanarak öldürülen Kocaelispor taraftarı Serhat Boz için bu golü attığını söyledi)

66' Altayspor'da Emre çıktı yerine Atakan oyuna girdi.

72' Altayspor'da Halil çıktı yerine İbrahim oyuna girdi.

75' Kocaelispor atağında Şenol sert vurdu, top auta çıktı.

78' Altay'da Murat çaprazda sert vurdu, kaleci Can son anda topu kornere çeldi.

80' Altayspor'da Erhan çıktı yerine Hüsamettin oyuna girdi.

82' Altay'da Murat güzel vurdu, top direği yaladı

90' Hakem maçı 4 dakika uzattı.

90' Altay Murat Uluç'un attığı golle beraberliği yakaladı.Kocaelispor:1 Altay:1

90+4' Kocaelispor'da Burak Özbakır çıktı yerine Mehmet oyuna girdi.

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

Can Emre Yücel

Kadir Gezer

Murat Soner Başak

Kemal Can Aydemir

Kadir Öge

Mert Yavuz

Sefa Narin

Burak Süleyman

Burak Özbakır

Özgür Sürekçi

Oğuzhan Türkmen

Yedekler

53- Kılıç Arslan Kopuz

22- Erol Durbakan

20- Eray Doğan

99- Kerem Yıldırım

19- Mehmet Avcı

62- Şenol Yıldırım

9- İshak Kurt