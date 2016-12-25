Kocaelispor yarın sabah Antalya’ya gidiyor

Kocaelispor üç günlük kros çalışmalarının ardından bu sabah iki hafta süreli devre arası kampı için Antalya’ya gidecek. Lara’daki Kervansaray Otel’de gerçekleşecek kampta temsilcimiz üç hazırlık maçı oynayacak.

LARA’DA KERVANSARAY OTEL’DE

5 günlük dinlenmenin ardından ikinci yarı hazırlıklarına 23 Aralık Cuma günü başlayan, üç gün süreyle Çınarlıdere’de kros yapan Kocaelispor, yarın sabah devre arası kampı için Antalya’da gidecek. Takım otobüsü fuardaki kulüp binası önünden saat 08.00’de hareket edecek. Bazı futbolcuların uçakla gideceği belirtildi. Daha önce kampın Manavgat’taki The Xanthe Resort Otel’de yapılacağı belirtilmişti. Bazı nedenlerden ötürü değişiklik yapıldı. Kamp yeri Kervansaray Lara olarak değiştirildi. İki hafta süreli kamp 6 Ocak Cuma günü sona erecek.

HAZIRLIK MAÇLARI BELLİ OLDU

Takım günde çift idman programıyla ikinci yarıya hazırlanacak. Kafile başkanlığını kulüp müdürü İlker Uzel yapacak. Başkan ve yöneticilerin daha sonra, hazırlık maçlarını izlemeye gidecekleri belirtildi. 26 futbolcudan oluşan kadrodaki tüm profesyoneller kamp kadrosunda yer aldı. Bu arada Antalya kampındaki hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ilk maçını 28 Aralık Çarşamba günü 2.Lig ekibi Zonguldak Kömür ile oynayacak. 31 Aralık Cumartesi günkü rakip henüz belli değil. Temsilcimiz son maçını 5 Ocak Perşembe günü aynı ligden Afjet Afyonspor ile oynayacak.