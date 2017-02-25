Kocaelispor yine fırsat tepti:1-1

Kocaelispor, Karacabey ile 1-1 berabere kaldı ve bir fırsatı daha tepmiş oldu.

3.Lig 1.Grup’ta gözünü liderliğe diken Kocaelispor bugün düşme hattının hemen üzerindeki Karacabey Birlikspor’u ağırladı.Yeşil-Siyahlı taraftarlar liderlik umuduyla çıkılacak maça büyük ilgi gösterdi. SAAT 13.30’DA BAŞLADI İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Özcan yönetti. MAÇTAN NOTLAR 1' Kocaelispor'un vuruşuyla maç başladı. 2' Kocaelispor atağında Kadir Gezer sağdan ortaladı, defans ve kaleci anlaşamadı top kornere çıktı. 15' Karacabey'de Erhan Gözetlik sarı kart gördü. 16' Kadir Gezer'in kullandığı kornerde, Hamza vurdu ancak top aurta çıktı. Kocaelispor 27. dakikada Sinan ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. 29' Karacabey'de Muhammed Rıdvan Özdemir sarı kart gördü. 39' Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Burak Süleyman kullandı, vuruşu sonuç vermedi. 43' Sefa sol çaprazdan ortaladı, Ali Keten kafayla vurdu top auta çıktı 45' Karacabey'de Ali Serin'in kullandığı serbest vuruşta Ali Keten topa müdahale edemedi ve top ağlara gitti.Kocaelispor:0 Karacabey:1 45' Hakem maçı 2 dakika uzattı İlk yarı sona erdi --- --- İKİNCİ YARI 46'Karacabey'in vuruşuyla maç başladı. 46' Karacabey'de oyuncu değişikliği Deniz çıktı yerine Süleyman oyuna girdi. 50' GOOOLL...Oğuzhan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Kocaelispor:1 Karacabey:1 59' Karacabey'de oyuncu değişikliği Hurşut çıktı yerine Hüseyin oyuna girdi. 68' Karacabey'de Osman Alptekin sarı kart gördü. 72'Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Mert çıktı yerine Burak Özbakır oyuna girdi. 77' Karacabey atağında Hüseyin serbest vuruş kullandı top auta çıktı. 85' Karacabey'de oyuncu değişikliği Muhammet çıktı yerine İbrahim oyuna girdi. 85' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Süleyman çıktı yerine Şenol oyuna girdi. 86' Kocaelispor'da Murat Başak sarı kart gördü. 90' Hakem maçı 5 dakika uzattı. 90'Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Oğuzdan çıktı yerine İshak oyuna girdi. KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU 1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. K. ÖGE

6 MERT

8 SEFA

41 HAMZA

11 SİNAN

10 B. SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

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