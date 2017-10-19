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Kocaelispor Yönetim Kurulu Suadiye’de kahvaltıya katılacak

Kocaelispor Yönetim Kurulu Suadiye’de kahvaltıya katılacak

Geçen hafta Gültepe Platformunun davetlisi olarak kahvaltıya katılan Kocaelispor’a çok büyük ilgi var.

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Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyeleri, yarın da Suadiye’deki kahvaltıya katılacak. Saat 10.00’da Suadiye meydanındaki kahvaltıya Başkan Bahri Yavuz ile birlikte tüm yöneticilerinde tam kadro katılması bekleniyor.

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