Kocaelispor yönetiminden Suadiye’ye teşekkür

Yönetimin konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

“Yönetim Kurulumuzu, Cuma sabahı Suadiye Meydanı’nda düzenlemiş olduğu kahvaltıda ağırlayarak Suadiyeli Kocaelisporlular ile buluşturan taraftarımız Sn. Fatih Yavuz’a ve organizasyona katılarak Kocaelispor’un her zaman yanında olduklarını gösteren Kartepe Eski Belediye Başkanımız Sn. Şükrü Karabalık, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanımız Sn. Ahmet Pekin, Sumotaş Kooperatif Başkanımız Sn. Mehmet Top, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanımız Sn. Hüseyin Türker ile Suadiyeli taraftarlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarız”