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Kocaelispor zorlu deplasmanda

Kocaelispor zorlu deplasmanda

Türk ulusunun en büyük bayram günü, Kocaelispor zorlu deplasman maçında Çorum Belediyespor’a konuk oluyor.

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Son haftalarda beraberliklere abone olan, kaybettiği puanlarla üstlere yaklaşma fırsatını kullanamayan Kocaelispor 10’ncu hafta mücadelesinde bugün grubun tek yenilgisiz takımı Çorum Belediyespor’a konuk oldu.

SAAT 14.30’DA BAŞLADI
Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda oynanan ve saat 14.30’da başlayan maçı Adana bölgesinden Metehan Alpat yönetiyor.

EMRE KURTBAY

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-MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR-

Maça Kocaelispor başladı

Dk 3 Çorum Belediyespor’da Abuzer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti

Dk 8 Çorum Belediyespor’da Abdullah, Tevfik'i hareketlendirmek istedi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

GOL! Dk 15 Çorum Belediyespor’da savunmanın geriye doğru attığı hatalı pasta Doğan golü attı

Dk 19 Çorum Belediyespor atağında Abuzer ceza sahası içinden vurdu, Yusuf son anda kornere çeldi

Dk 21 Kocaelispor’da Ali Keten uzaktan şansını denedi ancak top farkla dışarı gitti

Dk 22 Bu dakikalarda Burak Süleyman ve Burak Özbakır kanat değiştirdi

Dk 29 Kocaelispor orta sahada çok fazla top kaybı yapıyor

Dk 33 Çorum Belediyespor’da Taner sol çaprazdan sert vurdu Yusuf Şenlik kurtardı

Dk 34 Çorum Belediyespor’da Emre numara sarı kart gördü

Dk 35 Kocaelispor’da Murat Başak sarı kart gördü

GOOOL! Dk 40 Kadir Öge'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci elinden kaçırdı, İshak Kurt topu boş kaleye yuvarladı. 1-1

GOL! Dk 42 Savunmanın arkasına atılan topta Ali Keten ıskaladı, Taner kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 2-1

45' Hakem maçı 2 dakika uzattı.

45+1 Çorum Belediyespor’da Taner sarı kart gördü

İLK YARI 2-1 SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU:
Yusuf Şenlik
Fatih Adıgüzel
Kadir Öğe
Murat Soner Başak
Mert Yavuz
Sefa Narin
İshak Kurt
Burak Süleyman
Burak Özbakır
Hamza Mutlu
Ali Keten 

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