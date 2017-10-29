Kocaelispor zorlu deplasmanda
Türk ulusunun en büyük bayram günü, Kocaelispor zorlu deplasman maçında Çorum Belediyespor’a konuk oluyor.
Son haftalarda beraberliklere abone olan, kaybettiği puanlarla üstlere yaklaşma fırsatını kullanamayan Kocaelispor 10’ncu hafta mücadelesinde bugün grubun tek yenilgisiz takımı Çorum Belediyespor’a konuk oldu.
SAAT 14.30’DA BAŞLADI
Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda oynanan ve saat 14.30’da başlayan maçı Adana bölgesinden Metehan Alpat yönetiyor.
EMRE KURTBAY
-MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR-
Maça Kocaelispor başladı
Dk 3 Çorum Belediyespor’da Abuzer'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti
Dk 8 Çorum Belediyespor’da Abdullah, Tevfik'i hareketlendirmek istedi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı
GOL! Dk 15 Çorum Belediyespor’da savunmanın geriye doğru attığı hatalı pasta Doğan golü attı
Dk 19 Çorum Belediyespor atağında Abuzer ceza sahası içinden vurdu, Yusuf son anda kornere çeldi
Dk 21 Kocaelispor’da Ali Keten uzaktan şansını denedi ancak top farkla dışarı gitti
Dk 22 Bu dakikalarda Burak Süleyman ve Burak Özbakır kanat değiştirdi
Dk 29 Kocaelispor orta sahada çok fazla top kaybı yapıyor
Dk 33 Çorum Belediyespor’da Taner sol çaprazdan sert vurdu Yusuf Şenlik kurtardı
Dk 34 Çorum Belediyespor’da Emre numara sarı kart gördü
Dk 35 Kocaelispor’da Murat Başak sarı kart gördü
GOOOL! Dk 40 Kadir Öge'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci elinden kaçırdı, İshak Kurt topu boş kaleye yuvarladı. 1-1
GOL! Dk 42 Savunmanın arkasına atılan topta Ali Keten ıskaladı, Taner kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 2-1
45' Hakem maçı 2 dakika uzattı.
45+1 Çorum Belediyespor’da Taner sarı kart gördü
İLK YARI 2-1 SONA ERDİ
İKİNCİ YARI BAŞLADI
KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU:
Yusuf Şenlik
Fatih Adıgüzel
Kadir Öğe
Murat Soner Başak
Mert Yavuz
Sefa Narin
İshak Kurt
Burak Süleyman
Burak Özbakır
Hamza Mutlu
Ali Keten
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.