Kocaelispor zorlu virajı aştı! 2-0

Kocaelispor zorlu Bayburt deplasmanında her iki yarının sonlarına doğru Oğuzhan ve Sinan ile bulduğu gollerle kazandı.

Kritik virajı hasarsız dönen, yeniden 2’nci sıraya çıkan Yeşil-Siyahlı ekibimiz şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

İLK GOL 38’DE OĞUZHAN İLE GELDİ

Maçın ilk tehlikesi Kocaelispor’dan geldi. 8.dakikada yapılan ortada Sinan kafayla indirdi, Hamza’nın vuruşunda top auta çıktı. İlk çeyrek geçildikten sonra ev sahibi oyunun kontrolünü aldı. 20’de ev sahibi ekibin kornerinde Aykut Topal vurdu, Can gole izin vermedi. 2 dakika sonra Batuhan çaprazda pozisyon buldu, kötü vurdu.26’ncı dakikada Süleyman sıfıra indi vuruşunda Can topu çeldi. Kocaelispor ilk yarım saat geçilirken kontratakta gole çok yaklaştı. Oğuzhan karşı karşıya pozisyonda vurdu, son anda rakip savunma ayak koydu. Mutlak gol kaçtı. 2 dakika sonra bu kez ev sahibi Batuhan ile elverişli fırsatı değerlendiremedi. Kocaelispor’dan beklenen gol 38’de geldi. Hamza’nın ortasında Oğuzhan kafayla vurdu, top ağlara gitti. 41’de ev sahibi ekibin etkili ismi Batuhan’ın aşırtma vuruşunda top auta gitti. İlk yarı 1-0 bitti.

86’DA SİNAN PEKTEMEK FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarının ilk çeyrek saatinde kayda değer bir pozisyon olmadı. 60.dakikada Burak Süleyman çok elverişli fırsat buldu ama takımını rahatlatacak golü yapamadı. 68’de kenar yönetim ilk hamleyi yaptı, Burak Süleyman’ı çıkartıp, Burak Özbakır’ı sahaya sürdü. Burak Süleyman oyundan alınışına çok sinirlendi, yedek kulübesi önünde formayı çıkartıp yere attı. Genç futbolcuyu Kılıç sakinleştirdi. Oyunun son bölümünde ev sahibi risk alınca Kocaelispor önemli boşluklar buldu. 86’ncı dakikada Sinan, Bayburt’un fişini çeken golü attı. Kocaelispor zorlu ve kritik virajı kazasız döndü, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Maç bitimi Bayburt taraftarı kendi takımlarını ıslıklarken, Kocaelispor’u alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Kocaelispor taraftarı da takımı tribüne çağırdı. Futbolcular tribünleri selamlamaya teknik direktör Ümit Metin Yıldız ile birlikte giderek mesaj verdi.

ZAFER ONAR- BAYBURT

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç Bayburt'un vuruşuyla başladı.

Karşılaşmanın başlamasının hemen ardından tribünden sahaya konfetiler atıldı. Maç bu yüzden 2 dakika durdu.

8' Kocaelispor atağında Sinan'ın kafayla indirdiği topa, Hamza vurdu top auta çıktı.

16' Bayburt atağında Aykut, kafayı vurdu top auta gitti.

17' Bayburt'ta Aykut Sarıdoğan sarı kart gördü.

20' Ev sahibi ekip korner kazandı, Aykut'un kafa vuruşunu kaleci Can kurtardı.

22' Batuhan kale önünde topla buluştu topa iyi vuramad,ı vuruşu auta çıktı

26'Kocaelispor'da Burak Süleyman sıfıra indi, sert vurdu. Kaleci Ramazan çeldi.

30' Kocaelispor mutlak gol fırsatını değerlendiremedi.

32' Bayburtspor atağında uygun pozisyndaki Batuhan tola buluştu şutu direkten dışarıya gitti.

38' GOOOLLL...OĞUZHAN...HAMZA'NIN ORTASINA OĞUZHAN YÜKSELDİ VE TOP AĞLARDA..Bayburt:0 Kocaelispor:1

41' Ev sahibi ekibin atağında Batuhan'ın kaleci Can Emre'nin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, top üstten auta çıktı.

İLK YARI SONA ERDİ:Bayburt:0 Kocaelispor:1

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

52' Kocaelispor'da Sefa sarı kart gördü.

53' Bayburt'ta oyuncu değişikliği Hasan çıktı yerine Eren oyuna girdi.

60' Kocaelispor'un atağında Burak Süleyman boş kaleye gol atamadı.

68' Kocaelispor'da Burak Süleyman çıktı yerine Burak Özbakır oyuna girdi.

68' Bayburt'ta Baran çıktı yerine Yücel oyuna girdi.

77' Bayburt'ta Hasan Gündoğu çıktı yerine Sinan oyuna girdi.

79' Kocaelispor'da Hamza çıktı yerine Mehmet oyuna girdi.

82' GOOOOLLLL..SİNAN...

86' Kocaelispor'da Oğuzhan çıktı yerine Hamza oyuna girdi.

90' Hakem maçı 4 dakika uzattı.

MAÇ SONA ERDİ:Bayburt:0 Kocaelispor:2

Kocaelispor:

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

50 ALİ KETEN

5 KEMAL

4 K.ÖGE

6 MERT

8 SEFA

11 SİNAN

41 HAMZA

10 B.SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN

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Bayburt:

81. RAMAZAN

5. YENER

14. HASAN

17. AYKUT

18. BATUHAN

20. BARAN

22. ERÇİN

33. GÖKHAN

55. AYKUT

67. ONUR

77. HASAN