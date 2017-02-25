Son iki maçı kazanan, moralli Kocaelispor, bugün ateş hattındaki Karacabey’i ağırlıyor.

LİDERLİK İHTİMALİ VAR

3.Lig 1.Grup’ta gözünü liderliğe diken Kocaelispor bugün düşme hattının hemen üzerindeki Karacabey Birlikspor’u ağırlıyor. Sancaktepe evinde Ankara Demir’i yenemezse Kocaelispor alacağı bir galibiyetle grubun yeni lideri olacak. Yeşil-Siyahlı taraftarlar liderlik umuduyla çıkılacak maça büyük ilgi gösterdi. Bursa’daki olaylı ilk maçı Kocaelispor 4-3 kazanmıştı. Yaşanan olaylardan dolayı İl Spor Güvenlik Kurul kararıyla yarınki maça misafir takım taraftarı alınmadı.

SAAT 13.30’DA BAŞLADI

Yeşil-Siyahlı ekipte sakatlığı nedeniyle Mesut ile kaleci Yusuf kadroda yok. Sarı kart cezalarını Kütahya maçında çeken Sinan ile Burak Özbakır takıma döndü. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Özcan yönetiyor.

MAÇTAN NOTLAR

1' Kocaelispor'un vuruşuyla maç başladı.

2' Kocaelispor atağında Kadir Gezer sağdan ortaladı, defans ve kaleci anlaşamadı top kornere çıktı.

15' Karacabey'de Erhan Gözetlik sarı kart gördü.

16' Kadir Gezer'in kullandığı kornerde, Hamza vurdu ancak top aurta çıktı.

Kocaelispor 27. dakikada Sinan ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

29' Karacabey'de Muhammed Rıdvan Özdemir sarı kart gördü.

39' Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Burak Süleyman kullandı, vuruşu sonuç vermedi.

43' Sefa sol çaprazdan ortaladı, Ali Keten kafayla vurdu top auta çıktı

45' Karacabey'de Ali Serin'in kullandığı serbest vuruşta Ali Keten topa müdahale edemedi ve top ağlara gitti.Kocaelispor:0 Karacabey:1

45' Hakem maçı 2 dakika uzattı

İlk yarı sona erdi

--- ---

İKİNCİ YARI

46'Karacabey'in vuruşuyla maç başladı.

46' Karacabey'de oyuncu değişikliği Deniz çıktı yerine Süleyman oyuna girdi.

50' GOOOLL...Oğuzhan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Kocaelispor:1 Karacabey:1

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

1. CAN EMRE

2. K. GEZER

4 MURAT

50 ALİ KETEN

3. K. ÖGE

6 MERT

8 SEFA

41 HAMZA

11 SİNAN

10 B. SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN