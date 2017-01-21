Kocaelispor:2 Ankara Demirspor:2

İkinci yarıya deplasman galibiyetiyle moralli başlayan Kocaelispor, 19.hafta maçında bugün ligde ilk acıyı tattığı Ankara Demirspor’u ağırlıyor.

Yaklaşık 1.5 ay sonra taraftarıyla buluşan Yeşil-Siyahlı takım bu özel günde ilk maçın hesabını kapatmak, yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

DEMİRSPOR İLE HESABIMIZ VAR

3.Lig 1.Grup’ta ikinci yarıya Tekirdağ deplasmanında aldığı galibiyetle moralli başlayan Kocaelispor 21’inci hafta mücadelesinde yarın Ankara Demirspor’u ağırlayacak. Liderin 8 puan gerisinde, Play-Off hattının 6 puan üzerinde olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz ligde ilk acıyı tattığı rakibinden rövanşı alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak. Temsilcimizde kadro dışı kalan Sinan ile sakat olan kaleci Yusuf dışında eksik bulunmuyor. Hamza 4 maçlık cezasını tamamladı, Tekirdağ’da sarı kart cezalısı olan Kadir Öge de takıma döndü.

SAAT 13.30’DA BAŞLADI

Kocaelispor İsmetpaşa’daki son maçı 11 Aralık tarihinde oynamış, Erzincan’ı 1-0 yenmişti. Yeşil-Siyahlı takım yaklaşık 1.5 ay sonra taraftarıyla buluşuyor. Özlem dolu olan taraftarın maça ilgisi büyük. Stat gişelerinin saat 12.30’da açıldı. Taraftarlar kale arkası tribününe 10, maraton tribününe 15, numaralı B tribüne 25, numaralı A tribüne 40 TL vererek girebildi. Protokol tribünü bilet ücreti ise 100 TL olarak belirlemişti.İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 13.30’da başlayan maçı Trabzon bölgesinden Halil İbrahim Yıldırım yönetiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma Ankara Demirspor'un vuruşuyla başladı.

6' Ali Keten'in eline çarpan top sonrası Ankara Demir penaltı kazandı.Ankara Demirsporlu Enes'in kullandığı penaltıyı Kılıçarsalan kurtardı.

9' GOOOOOLLL.... ALİ KETEN... Kadir Öge'nin serbest vuruşu direkten döndü ve devamında oluşan karambolde Ali Keten golü attı.(Kocaelispor:1 Ankara Demirspor:0)

23' Ankara Demir beraberliği yakaladı.. Kafa vuruşuyla Efşan topu ağlara gönderdi.(Kocaelispor:1 Ankara Demirspor:1)

28' GOOLLL...OĞUZHAN...Hamza'nın sağ kanattan ortasına Oğuzhan'ın vuruşuyla top ağlarda.(Kocaelispor:2 Ankara Demirspor:1)

32' Organize gelişen atağımızda ceza sahasına girdik, Hamza topu Kadir Gezer'e indirdi, onun düzgün ve sert şutunu kaleci son anda cikardi.

37' Ankara Demirspor Efşan'ın attığı golle durumu eşitledi.(Kocaelispor:2 Ankara Demirspor:2)

45' Ankara Demirspor'dan İbrahim Bingöl sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Kocaelispor kadrosu:

53 Kılıçarslan Kopuz

2 Kadir Gezer

3 Kadir Öğe

4 Murat Soner Başak

8 Sefa Narin

12 Mesut Özdemir

41 Hamza Mutlu

50 Ali Keten

61 Burak Özbakır

7 Oğuzhan Türkmen

10 Burak Süleyman

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Ankara Demirsor

99 Bahadır Han Güngördü

22 Celal Çırpanlı

23 Efşan Geçgin

25 Hasan Akdemir

77 Kerem Hakan Vapurluoğlu

5 Furkan Işıkdemir

66 Güney Tutcuoğlu

70 İbrahim Bingöl

9 Muhammed Enes Yılmaz

17 Fatih Mustafa Baydemir

28 Hasan Kaya