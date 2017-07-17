Kocaelispor’a gençlere ekstra idman

Kocaelispor’da yeni sezon hazırlıkları bir günlük dinlenmenin ardından bu sabah yeniden başladı.

Çalışmaya sadece kaleci Mertcan dışında kadroda bulunan genç futbolcular katıldı. Geçen sezonki kadroda yer alan Akif, Kerem, Eray ve Fatih ile birlikte bu sezon A takıma yükselen Gökdeniz, Ali Han, Onur Kandöken, Onur Öztonga, Ferhat ve Celil eksiklerinin giderilmesi için ekstra idmana tabı tutuldu.

Yardımcı antrenör Fikret Özcan yönetimindeki çalışma 17 Ağustos Stadı’nda yapıldı. Özcan, 1.5 saat süren çalışmada gençlere yapacakları hareketleri bizzat gösterdi. Kocaelispor’un yeni sezondaki umudu olan gençler özel antrenmanda oldukça istekli gözüktü. Gençlere yönelik ekstra idmanların devam edeceği belirtildi.