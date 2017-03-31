Kocaelispor’a Horozluk sökmez: 2-4

Kocaelispor, horozuyla meşhur Denizli’de grubun rahat takımı Kızılcabölük karşısında atak futbol sergiledi ve dört gollü galibiyete ulaştı.

ZAFER ONAR- DENİZLİ

İlk iki golde yakalanan Yeşil-Siyahlı takım hız kesmeyince Denizli ekibi havlu attı. Altıncıyla puan farkını 9’a çıkartan Körfez, Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koydu.

İLK YARI 2-1 ÖNDEYİZ

Kocaelispor maça golle başladı. 3. dakikada rakip savunmanın ofsayt diye durduğu atakta Oğuzhan topu ağlara bıraktı. 3 dakika sonra ev sahibi ekip Reha ile çok elverişli fırsat kaçırdı. 11’inci dakikada Fatih çaprazda güzel vurdu, Can kurtardı. İlk çeyrek saat geçilirken Denizli ekibi eşitlik golünü Emir ile buldu. Yeşil-Siyahlı takım golden sonra ataklarını sıklaştırdı. 30’uncu dakikada Burak Süleyman soldan getirdi, Mert ile verkaça girdi. Topla son buluşan Mert’in aşırtma vuruşunda ikinci gol geldi. 36’da Emin boş pozisyonda beraberlik şansını kullanamadı. Son dakikada Şenol’un şutundan sonuç gelmedi, ilk yarı 2-1 bitti.

3 DAKİKADA ÜÇ GOL

İkinci yarı gollerle başladı, 3 dakikada üç gol atıldı. 48’de ev sahibi Kerim ile yeniden eşitliği buldu, santra ile Kocaelispor üçüncü kez öne geçti. Gol yine Mert’ten geldi. Hızını alamayan Körfez 2 dakika sonra Burak Süleyman ile farkı ikiye çıkardı. İlk bir saate doğru Kocaelispor Oğuzhan ile elverişli pozisyonu kullanamadı. Ev sahibi 68’de farkı bire indirmeye çok yaklaştı. Emir yakın mesafeden vurdu, Can çıkardı; dönen topa Fırat dokundu Kemal’den seken meşin yuvarlak direkten dışarı gitti. 76’da Mustafa müthiş şut çıkardı, Can gole izin vermedi. 79’da Kadir Gezer’in sert vuruşunda top az kalsın kaleye giriyordu. Kalan kısa süreçte gol olmadı, maç 4-2 bitti.

DAKİKA DAKİKA MAÇTAN İZLENİMLER:

İKİNCİ YARI

90+3 MAÇ BİTTİ.

Karşılaşmaya 3 dakika daha eklendi.

DK 89 Kocaelisporlu oyuncu Mehmet sarı kart gördü.

DK 88 Oyundan Burak Süleyman çıktı, Mehmet girdi

DK 82 Kocaelispor'da Şenol çıktı yerine Özgür girdi.

DK 79 Kadir Gezer'in ters vuruşu az daha kendi kalemize giriyordu.

DK 76 Mustafa harika vurdu Can mükemmel kurtardı

DK 76 Kocaelispor'da Oğuzhan çıktı İshak girdi.

DK 68 Emir yakın mesafeden çok sert vurdu, Can çıkarttı dönen topa Fırat vurdu, Kemal sektirdi ve top üst direkten çıktı.

DK 62 Yine Kıcılcabölükspor'da Ali çıktı oyuna Cihat girdi.

DK 58 Oğuzhan çaprazda boş pozisyon kaleci kurtardı.

DK 52 Rakip takımda Hüseyin çıktı yerine Burak girdi.

DK 50 GOOOLL- Kocaelispor Burak Süleyman'ın golüyle 4-2 öne geçti.

DK 48 GOOOLL- Kocaelispor Mert'in golüyle 3-2 üstünlüğü sağladı.

DK 47 Rakip takımdan Kerim golü attı: 2-2.

İkinci yarı Kızılcabölük'ün vuruşuyla başladı.

İLK YARI

DK 45 Sefa vurdu defansa çarptı

DK 44 Kocaelisporlu futbolcu Şenol'un vuruş auta çıktı.

DK36 Rakip takımdan Reha çıktı Mustafa girdi.

DK 36 Emir boş pozisyonda aramadı.

DK 30 GOOOOOL- Burak Süleyman soldan getirdi, Mert ile verkaça girdi, Mert'in aşırtma vuruşu gol oldu. Mert'in vuruşuyla Kocaelispor yeniden üstünlüğü sağladı. 2-1.

DK 16 Emir boş kaldı çaprazda golü attı. Rakip takım karşılaşmayı 1-1 yaptı.

DK 11 Fatih çaprazda güzel vurdu, Can kurtardı.

DK 6 Reha arka direkte boş pozisyonda dışarı attı

DK3 GOOOLL-- Oğuzhan'ın golüyle Kocaelispor 1-0 öne geçti. Rakip takım defans ofsayt diye durdu.

0' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

Kızılcabölük'ün ilk 11'i:

1. BAHADIR

3. TAYFUN

5. HÜSEYİN

6. ALİ HELVACI

7. REHA

9. MUHİTTİN

16 RAMAZAN ERARSLAN

13. TAYGUN

14. EMİR

15. KERİM

17 FATİH ARAT

Kocaelispor'un ilk 11'i:

1. CAN

2. K. GEZER

4 MURAT

5 KEMAL

50 ALİ KETEN

6 MERT

8 SEFA

61 B. ÖZBAKIR

62 ŞENOL

10 B. SÜLEYMAN

7 OĞUZHAN