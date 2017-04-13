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Kocaelispor’a para, Sancaktepe’ye seyircisiz oynama cezası

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Kocaelispor’a para, Sancaktepe’ye seyircisiz oynama cezası
TFF Profesyonel Disiplin Kurulu olağan toplantısını bugün yaptı.

Kurul, Sancaktepe ile Kocaelispor’u karşı karşıya getiren maçla ilgili iki tarafa da çirkin ve kötü tezahüratla ilgili ceza verdi. Ev sahibi takım 5. tekrardan dolayı bir maç seyircisiz oynama yaptırımı alırken, eylemi 4. kez tekrarlayan Kocaelispor’a 3 bin TL para cezası verildi.

Lider Sancaktepe önümüzdeki haftaki Altay maçını seyircisinden yoksun oynayacak. Dışarda tek maçı kalan Kocaelispor’un bu sezon deplasmanda seyircisiz oynama cezası alma ihtimali bulunmuyor. Bu tür cezalar sezon sonunda sıfırlandığı için Yeşil-Siyahlı ekibin Erzincan’da aynı eylemi 5’nci kez yapsa bile yeni sezonun ilk deplasman maçını seyircisiz oynaması da söz konusu değil.

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