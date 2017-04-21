  • BIST 92.424
  • Altın 151,043
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 10 °C

Kocaelispor'da 2 maç primi ödendi

»
Kocaelispor'da 2 maç primi ödendi
Kocaelispor yönetimi kritik Erzincan deplasmanı öncesi takıma parasal doping yaptı.

İçerdeki galibiyet primlerinden 2’si önceki gün ödendi. Son çalışmayı sabah yapacak takım 17.45 uçağıyla Erzincan’a gidecek. Mesut’un uzun aradan sonra kafilede yer alması bekleniyor. Teknik patron Yıldız’ın sağbekte Kemal’e şans vereceği tahmin ediliyor.

17.45 UÇAĞIYLA GİDİYORLAR

Pazar günü Erzincanspor ile Play-Off mücadelesinde kritik bir maça çıkacak olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz son çalışmasını yarın sabah yapacak. 15.30 gibi Poligon Tesisleri’nden yola çıkacak kafile 17.45 uçağıyla Erzincan’a gidecek. Geceyi Simay Otel’de geçirecek olan Yeşil-Siyahlılar yarın saat 15.30’daki maçın ardından 21.35 uçağıyla geri dönecek. Temsilcimizde sakat olan Hamza, kırmızı kart cezalısı Kadir Gezer dışında eksik bulunmuyor.

GEZER’İN YERİNE KEMAL

Teknik ekip yarınki son idmanın ardından 18’i açıklayacak. Mesut Özdemir uzun bir aradan sonra maç kadrosuna alınması bekleniyor. Maçtaki gidişata göre yıldız futbolcunun son 15-20 dakika oynayabileceği belirtildi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın savunmanın sağında Kemal’e şans vermesi bekleniyor. Bu arada önceki gün yönetim futbolcuları sevindirdi. Yönetimin kendi içinden sağladığı kaynakla iki galibiyet prim ödemesi yapıldı.

 

Bu haber toplam 322 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Basket U16 ikinci maçına çıkıyor21 Nisan 2017 Cuma 16:58
  • Birlik, prova yaptı21 Nisan 2017 Cuma 16:57
  • Karate Milli Takım kampına ziyaret 21 Nisan 2017 Cuma 16:50
  • ASKF heyeti, yeni stadyumu gezdi21 Nisan 2017 Cuma 16:49
  • U-19 Play-Off’ta Güneşspor ve İhsaniyespor’da işi bitirdi21 Nisan 2017 Cuma 16:47
  • Doğantepe, Kartepe sınavında21 Nisan 2017 Cuma 16:42
  • Süper Lig Play-Off’ta gözler Derbent’te21 Nisan 2017 Cuma 16:32
  • U-16 Play-Off’ta ilk yarı tamamlanıyor21 Nisan 2017 Cuma 16:30
  • Yılmazspor, 60 dakika dayanabildi: 4-021 Nisan 2017 Cuma 16:28
  • İzmit GB, Bağdatspor’u yendi C Grubu’nun zirvesi karıştı:1-221 Nisan 2017 Cuma 16:27
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti