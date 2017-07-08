Kocaelispor'da 4 yönetici gitti, 4 yönetici geldi

Kocaelispor'un 28 Temmuz'da yapacağı Olağanüstü Genel Kurul'da yönetim listesi de belli olmaya başladı.

Mevcut yönetimde görev yapan; İlker Ertuğ, Bahadır Taşer, Teoman Gencal ve Cumhur Alkan yeni yönetimde görev almadı. Bu isimlerin yerine; Yücel Gül, Cüneyt Bakıroğlu, Volkan Özön ile Mesut Sezgin geldi.

BASIN AÇIKLAMASINDAN ÖNEMLİ NOTLAR:

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, merakla beklenen basın toplantısında altyapıdan A takıma davet edilen isimleri açıkladı.Yavuz,"Bu isimler sezon başı çalışmalarına alınacak, yeterli görülenler kampa götürülecek" dedi.

Davet edilen isimler: Onur Kandöken, Alihan Aydın,Ferhat Ertokuş, Mertcan Badur, Celil Çelik, Gökdeniz Bayraktar, ve Onur Öztonga.

Yeşil-Siyahlı kulüpte Hamza Mutlu, Kadir Öge, Yusuf Şenlik ile kesin anlaşma sağlandı. Sinan ile henüz ipler kopmadı.

Yeşil-Siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak. Start tarihi 26 Temmuz-4 Ağustos olarak açıklandı.