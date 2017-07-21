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Kocaelispor’da çift kale günü

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Kocaelispor’da çift kale günü
Kocaelispor’da yeni sezon hazırlıklarının ikinci haftasının sonunda yarın ilk kez çift kale maç yapılacak. İsmetpaşa Stadı’nda oynanacak ve saat 11.00’deki maçta gözler gençlerin üzerinde olacak.

İSMETPAŞA’DA, SAAT 11.00’DE
10 Temmuz’dan bu yana kondisyon ve dayanıklılık idmanları yapan Kocaelispor’da ilk çift kale maç yarın yapılacak. Çapraz bağ ameliyatı sonrasında tedavisine devam edilen Mesut ile parmağından küçük bir operasyon geçiren Ali Keten dışındaki tüm futbolcular çift kalede yer alacak. İsmetpaşa Stadı’ndaki maç saat 11.00’de başlayacak. Altyapıdan gelen Ferhat, Gökdeniz, Onur Öztonga, Celil, Mertcan, Onur kandöken ve Ali Han görücüye çıkacak.

GÖZLER GENÇLERİN ÜZERİNDE OLACAK
Teknik heyet altyapıdan gelen gençlerle ilgili ilk gözlemini yarınki çift kalede yapacak. Gençlerin performansını merak eden taraftarların da maça ilgi göstermesi bekleniyor. Yarınki çift kalenin ardından hazırlıklarda ikinci hafta bitecek. Yeşil-Siyahlı takım yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi çalışmalarına devam edecek. Kocaelispor Çarşamba sabah idmanından sonra kamp için Bolu’ya gidecek.

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