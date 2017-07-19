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Kocaelispor’da durmak yok

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Kocaelispor’da durmak yok
Yeşil-Siyahlı ekipte yeni sezon hazırlıkları yüksek tempoda sürüyor. Kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı idmanlar cuma günü sona erecek. Cumartesi çift kale maç sabah İsmetpaşa Stadı’nda.

BAŞKAN YAVUZ DA İZLEDİ

Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarını 10 Temmuz’dan bu yana günde çift idman programıyla devam ediyor. Dün akşam idmanı 17 Ağustos Stadı’nda yapıldı. Tedavisine devam edilen Mesut Özdemir dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenmanı Başkan Bahri Yavuz da izledi. Yeşil-Siyahlılar bu sabah Çenedere’ye çıkıp son kros çalışmasını yaparken, akşam yine 17 Ağustos Stadı’nda antrenman yaptı. Bugün ve yarın çift idman programı sürecek.

ÇİFT KALE CUMARTESİ GÜNÜ

 Kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı idman programının ardından Kocaelispor cumartesi gününden itibaren topla teknik taktik çalışmalarına başlayacak. Cumartesi günü takım kendi arasında çift kale maç yapacak. İsmetpaşa’daki çift kale büyük olasılıkla 10.30’da başlayacak. Pazar gününü izinli geçirecek olan temsilcimiz pazartesi ve salı idmanlarının ardından 26 Ağustos çarşamba günü Bolu kampını başlatacak. Kocaelispor ilk hazırlık maçını 30 Temmuz Pazar günü oynayacak.

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