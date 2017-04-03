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Kocaelispor’da gözler çarşamba günkü Kozan maçında

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Kocaelispor’da gözler çarşamba günkü Kozan maçında
Kocaelispor çarşamba günü evinde oynayacağı Kozan Belediyespor maçının hazırlıklarına bu sabah devam etti.

Mesut dışında tüm futbolcuların çalışmaya katıldı, Hamza çift kalede oynamadı. Teknik patron Ümit Metin Yıldız idman bitimi açıklamalarda bulundu.

CİDDİ SIKINTILARIMIZ VARDI
“Maç öncesinde ciddi sıkıntılarımız vardı. Neydi sıkıntılarımız; içerdeki Çorumspor maçını kaybetmiştik, ağır bir yenilgiyle moralimiz bozuktu. İkinci sıkıntımız da zeminin suni çim olmasıydı. Daha önce oynadığımız iki suni çim maçında da problem yaşamıydık. O yüzden kaygım vardı. Açıkçası çok oyunculara belli etmedim ama ben sıkıntılıydım. Çok şükür düşündüğüm gibi olmadı, keyifli bir galibiyet alarak döndük. Maç iyi geçti, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Zor bir deplasmanı daha geçtik, mutlu olduk”

ÇIKARTILACAK DERSLER
“Ancak maçtan çıkartacağımız çok dersimiz de var. İkinci yarının başında yediğimiz gol bizi bozsa da, hemen iki dakika sonra cevap verdik; arkasından bir gol daha bulunca maçı koparttık. Hemen toparlanmamız iyi oldu, yoksa maç tersine de dönebilirdi. Artık klasik oldu eksik kadromuza rağmen diyeceğim ama eksik kelimesine ben sığınmak istemiyorum. Çünkü sahaya 11 kişi çıkıyorsun her iki takım da aynı şartlarda çıkıyor demektir. Tabi oyuncu kalitesine bakmak lazım. Bizim bütün oyuncularımız kıymetli, değerli”

ÖNCELİĞİMİZ KOZAN MAÇI
“26 oyuncumuz var. Tabi, Mesut’un sakatlığıyla kadromuz şu an 25. Mesut’un durumu da her geçen gün iyiye gidiyor: Tedavi oluyor, kendisi en kısa zamanda takıma katılacak. Lig bitene kadar inşallah başka bir sakatlık olmaz. Ligin sonlarına geliyoruz. Şimdi Kozan maçı var. Denizli’deki maç öncesinde oyunculara Kızılcabölük ve Kozanspor maçlarını kazanın Sancaktepespor ile finale gidelim dedim. Çünkü gerçekten de Sancaktepespor maçı bizim için kritik bir müsabaka olacak ama önce Kozanspor maçını düşünmeliyiz”

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